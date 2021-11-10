Новим "Холостяком" став успішний бізнесмен зі Львова Алекс Топольський: що про нього відомо (фото)

Телеканал СТБ розсекретив ім’я нового "Холостяка".

Поки глядачі каналу СТБ з цікавістю спостерігають, як українська співачка Злата Огнєвіч шукає своє кохання на проєкті "Холостячка", організатори романтичного реаліті-шоу розкрили головну інтригу весни 2022 року та назвали ім’я нового "Холостяка".

Головним героєм 12-го сезону шоу став американський актор українського походження — Алекс Топольський, як і передбачалося раніше.

Хто такий Алекс Топольський

Олександр Топольський — українець, якому вдалося збудувати успішний бізнес в Америці. Йому 32, він народився та виріс у Львові, але після випуску з університету вирішив не залишатися в Україні та поїхав підкоряти Америку.

За час, який Алекс жив у США, йому довелося довго йти до своєї мети, але амбіції взяли гору, і чоловік досяг всього, чого хотів. Топольський є фундатором магазину, який продає "революційний" пристрій для санітизування, а також займається продажем елітної нерухомості в Маямі, де він і проживає. Крім цього, Алекс займається моделінгом і знімається в кіно.

Алекс активно веде свою сторінку в Інстаграм, де за ним стежить 18,5 тис. підписників, кількість яких, напевно, збільшиться в ході проєкту. У соцмережах Топольський показує моменти зі свого життя: походи до спортзалу, подорожі, кадри з різних фотосесій та просто буденні фото.

Дуже любить собак, про що говорять численні фото та відео з тваринами. Хазяїн чарівного пітбуля, на імʼя Кінгстон.

Алекс Топольський – успішний, багатий, але самотній. Тому він вирішив повернутись на батьківщину і саме тут знайти свою другу половинку. На своїй сторінці в соцмережі Алекс зазначив, що участь у "Холостяку" — це новий етап у його житті, на що його підписники набажали йому успіхів у коментарях.

Реакція мережі на нового "Холостяка"

Все, як завжди: шанувальники романтичного реаліті-шоу одразу розділилися на два табори. Одним все подобається, і холостяк красень, і вони з нетерпінням чекають на сезон. А інші обурені тим, що холостяк невідомий, та ще й з Америки.

Зазначимо, що зйомки 12 сезону "Холостяка" вже стартували, як завжди, під керівництвом студії StarLight Production та Ганни Калини з незмінним ведучим Григорієм Решетником. Прем’єра відбудеться у березні 2022 року.

Нагадаємо, що після першого випуску реаліті-шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч, проект залишили одразу 9 учасників. А у другому випуску Огнєвіч попрощалася одразу з двома учасниками — майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком та власником двох IT-компаній Євгеном Селютіним. У третьому випуску шоу знову залишили два учасники — каскадер Павло Богда та власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Ілля Закорецький. Після цього другий сезон шоу залишили Богдан Коломейко та Васко Младенов, а також начальник патрульної поліції Олександр Борзенко. На шостому тижні холостячка відправила додому Влада Ясько, Вінченцо Дулепу та Романа Свечкоренка. Сьомий тиждень став останнім для Романа Васильєва, і у восьмому випуску Огнєвіч попрощався з Олегом Плахотнюком.