"Холостячка 2 сезон": з ким на восьмому тижні попрощалася Злата Огнєвіч

35-річна українська артистка зізналася, що з кожним випуском їй все важче прощатися із чоловіками

П’ятниця, телеканал "СТБ" та романтичне реаліті-шоу "Холостячка" 2 сезон із Златою Огнєвіч — уже 8-й тиждень це стандартний вечір для шанувальників проєкту та співачки.

Новий випуск реаліті знову пройшов в Одесі, і Злата продовжила жити в будинку разом із чоловіками, яких залишилося лише п’ятеро.

Перше побачення на новому тижні відбулося з Андрієм Задворним. Чоловік вирішив познайомити Злату зі своєю стихією — небом, і запропонував політати на мотопараплані.

Але плани Андрія зламалися, разом із двигуном параплана. А коли знайшли запасний, то він виявився одномісним. Злата не хотіла літати сама, але Андрій її переконав.

Після, проявитися вирішив Олег Плахотнюк. Він запропонував Златі провести один день як пара. Але Огнєвіч не дуже сподобалися надто нав’язливі ідеї чоловіка.

Максим Тарапата запропонував усім чоловікам вирушити разом із холостячкою на ферму устриць та у виноградник. Під час дегустації вин Андрій Хветкевич зумів виграти право провести вечір зі Златою, перемігши Тарапату в аукціоні за пляшку ексклюзивного вина.

Варто зазначити, що поки Злата та Андрій були наодинці, Максим торкнувся досить відвертої теми, заявивши, що він закоханий у співачку.

Після повернення зі спільної прогулянки з чоловіками, Огнєвіч знайшла у себе в кімнаті дві гарні сукні у стилі минулого століття. У такий спосіб Дмитро Савченко запросив її на побачення. Пара прогулялася Аккерманською фортецею, і Дмитро вирішив по-новому відкритися холостячці.

Андрій Хветкевич, який не мав повноцінного побачення в Одесі, вирішив діяти напролом, і посередині ночі "викрав" Злату на побачення і відвіз її до луна-парку. Інші чоловіки були, мʼяко кажучи, не в захваті від того, що Андрій та Злата провели ніч разом.

Після відбулася церемонія троянд, яка з кожним випуском стає все складнішою та емоційнішою. Чоловіки помітили, що всього троянд було три, що означає, що шоу залишить двоє людей.

Першим троянду отримав Андрій Хветкевич, другим — Діма Савченко, а ось третій, хто вийшов до Злати, троянду не отримав. Ним став Олег Плахотнюк. Огнєвіч наголосила, що не готова стати його жінкою. Після спілкування з Максимом Тарапатою співачка дала троянду і йому. І останнім троянду отримав Андрій Задворний.

У результаті пішов лише Олег Плахотнюк.

Нагадаємо, що у другому випуску Злата Огнєвіч попрощалася одразу з двома учасниками — майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком та власником двох IT-компаній Євгеном Селютіним. У третьому випуску шоу знову залишили два учасники — каскадер Павло Богда та власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Ілля Закорецький. Після цього другий сезон шоу залишили Богдан Коломейко та Васко Младенов, а також начальник патрульної поліції Олександр Борзенко. На шостому тижні холостячка відправила додому Влада Ясько, Вінченцо Дулепу та Романа Свечкоренка. І на сьомому тижні Злата попрощалась з Романом Васильєвим.