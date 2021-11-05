"Холостячка 2 сезон": с кем на восьмой неделе попрощалась Злата Огневич

35-летняя украинская артистка призналась, что с каждым выпуском ей все труднее прощаться с мужчинами

Пятница, телеканал "СТБ" и романтическое реалити-шоу "Холостячка" 2 сезон со Златой Огневич — уже 8-ю неделю это стандартный вечер для поклонников проекта и певицы.

Новый выпуск реалити снова прошел в Одессе, и Злата продолжила жить в доме вместе с мужчинами, которых осталось всего пятеро.

Первое свидание на новой неделе состоялось с Андреем Задворным. Мужчина решил познакомить Злату со своей стихией — небом, и предложил полетать на мотопараплане.

Но планы Андрея поломались, вместе с двигателем параплана. А когда нашли запасной, то он оказался одноместным. Злата не хотела летать одна, но Андрей ее переубедил.

После проявиться решил Олег Плахотнюк. Он предложил Злате провести один день как пара. Но Огневич не очень понравились слишком навязчивые идеи мужчины.

Максим Тарапата предложил всем мужчинам отправиться вместе с холостячкой на ферму устриц и в виноградник. Во время дегустации вин Андрей Хветкевич сумел выиграть право провести вечер со Златой, победив Тарапату в аукционе за бутылку эксклюзивного вина.

Стоит отметить, что пока Злата и Андрей были наедине, Максим затронул достаточно откровенную тему, заявив, что он влюблен в певицу.

После возвращения с совместной прогулки с мужчинами, Огневич обнаружила у себя в комнате два красивых платья в стиле прошлого века. Таким образом Дмитрий Савченко пригласил ее на свидание. Пара прогулялась по Аккерманской крепости, и Дмитрий решил по-новому открыться холостячке.

Андрей Хветкевич, у которого не было полноценного свидания в Одессе, решил действовать напролом, и посредине ночи "похитил" Злату на свидание и отвез ее в лунапарк. Другие мужчины были мягко говоря не в восторге от того, что Андрей и Злата провели ночь вместе.

После последовала церемония роз, которая с каждым выпуском становиться все сложнее и эмоциональнее. Мужчины заметили, что всего роз было три, что значит, что шоу покинет два человека.

Первым розу получил Андрей Хветкевич, второй — Дима Савченко, а вот третий, кто вышел к Злате розу не получил. Им стал Олег Плахотнюк. Огневич отметила, что не готова стать его женщиной. После общения с Максимом Тарапатой, певица дала розу и ему. И последним розу получил Андрей Задворный.

В итоге ушел только Олег Плахотнюк.

Напомним, что во втором выпуске Злата Огневич попрощалась сразу с двумя участниками — мастером спорта с плаванья, тренером Игорем Присяжнюком, и владельцем двух IT-компаний Евгением Селютиным. В третьем выпуске шоу снова покинуло два участника — каскадер Павел Богда и владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий. После этого второй сезон шоу покинули Богдан Коломейко и Васко Младенов, а также начальник патрульной полиции Александр Борзенко. На прошлой неделе холостячка отправила домой Влада Ясько, Винченцо Дулепу и Романа Свечкоренко.