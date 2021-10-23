“Холостячка 2”: с кем на шестой неделе попрощалась Злата Огневич

"Холостячка" Злата Огневич отправила домой еще нескольких мужчин.

В пятницу, 22 октября, состоялся шестой выпуск реалити-шоу "Холостячка" с украинской певицей Златой Огневич в главной роли. На этой неделе артистка решила "окунуть" мужчин в свой творческий мир.

Напомним, что всего до шестого эфира дошло всего 9 учасников.

Первое свидание на проекте было совместным. Злата Огневич пригласила Винченцо и Андрея на съемки ролика для видеосопровождения ее песен на концертах. Мужчины снялись вместе с артисткой в романтическом видео.

Стоит отметить, что Злата Огневич отметила, что не чувствует от Винченцо того о чем он говорит.

После Злата пригласила на свидание Максима, Олега и Влада. Мужчины посетили выступление певицы на Atlas Weekend-2021. Отметим, что после свидания, Злата и Макс провели романтический вечер у певицы дома.

После у Огневич было индивидуальное свидание с психологом Романом Свечкоренко. Пара провела время у СПА.

Григорий Решетник решил проверить нескольких мужчин на детекторе лжи, а именно Романа Свечкоренка, Андрея Задворного и Влада Ясько. После результатов у Огневич появилось много вопросов к тем участникам, которые проходили детектор.

В итоге после индивидуального общения Огневич попрощаться с Владом Ясько.

Церемония роз в шестом выпуске была индивидуальной. Злата Огневич приглашала каждого мужчину отдельно, чтобы пообщаться с ними с глазу на глаз.

В итоге Злата попрощалась еще и с Винченцо.

Также, Злата Огневич не дала розу Роману Свечкоренко. Однако ему она дала возможность вернуться на проект, после того, как он официально оформит свой развод с бывшей женой.

Напомним, что во втором выпуске Злата Огневич попрощалась сразу с двумя участниками — мастером спорта с плаванья, тренером Игорем Присяжнюком, и владельцем двух IT-компаний Евгением Селютином. В третьем выпуске шоу снова покинуло два участника — ушел каскадер Павел Богда и владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий. После второй сезон шоу покинули Богдан Коломейко и Васко Младенов, и последним покинул — Александр Борзенко.