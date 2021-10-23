"Холостячка 2": з ким на шостому тижні попрощалася Злата Огневич

"Холостячка" Злата Огневич відправила додому ще кількох чоловіків.

У п’ятницю, 22 жовтня, відбувся шостий випуск реаліті-шоу "Холостячка" з українською співачкою Златою Огневич в головній ролі. На цьому тижні артистка вирішила "занурити" чоловіків в свій творчий світ.

Нагадаємо, що всього до шостого ефіру дійшло всього 9 учасників.

Перше побачення на проєкті було спільним. Злата Огневич запросила Вінченцо і Андрія на зйомки ролика для відеосупроводу її пісень на концертах. Чоловіки знялися разом з артисткою в романтичному відео.

Варто відзначити, що Злата Огневич зазначила, що не відчуває від Вінченцо того про що він говорить.

Після Злата запросила на побачення Максима, Олега і Влада. Чоловіки відвідали виступ співачки на Atlas Weekend-2021. Відзначимо, що після побачення, Злата і Макс провели романтичний вечір у співачки вдома.

Після у Огневич було індивідуальне побачення з психологом Романом Свічкоренко. Пара провела час у СПА.

Григорій Решетник вирішив перевірити декількох чоловіків на детекторі брехні, а саме Романа Свічкоренка, Андрія Задворного і Влада Ясько. Після результатів у Огневич з’явилося багато питань до тих учасників, які проходили детектор.

У підсумку після індивідуального спілкування Огневич попрощатися з Владом Ясько.

Церемонія троянд в шостому випуску була індивідуальною. Злата Огневич запрошувала кожного чоловіка окремо, щоб поспілкуватися з ними віч-на-віч.

В результаті Злата попрощалася ще й з Вінченцо.

Також, Злата Огневич не дала троянду Роману Свічкоренко. Однак йому вона дала можливість повернутися на проєкт, після того, як він офіційно оформить своє розлучення з колишньою дружиною.

Нагадаємо, що у другому випуску Злата Огневич попрощалася відразу з двома учасниками — майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком, і власником двох IT-компаній Євгеном Селютіної. У третьому випуску шоу знову покинуло два учасники — пішов каскадер Павло Богда і власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Ілля Закорецкий. Після другий сезон шоу покинули Богдан Коломейко і Васко Младенов, і останнім покинув — Олександр Борзенко.