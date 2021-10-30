"Холостячка" із Златою Огнєвіч: на проекті стало на одного учасника менше

35-річна українська артистка попрощалася із фаворитом другого сезону

У п’ятницю ввечері, 29 жовтня, відбулася прем’єра виходу сьомого випуску найромантичнішого реаліті-шоу "Холостячка". Цього року на телеканалі СТБ виходить другий сезон популярного проекту, в якому наважилася взяти участь співачка Злата Огнєвіч.

У цьому випуску нам показали, що головна героїня та учасники проекту приїхали до Одеси, де усі заселилися в одному будинку. Роману Васильєву вдалося оселитися в кімнаті навпроти кімнати Злати і позаздрили йому всі інші чоловіки.

Учасники два тижні проживуть в одному будинку із Златою Огнєвіч

Максим Тарапата запросив дівчину зустріти захід сонця разом на березі моря. Це побачення вийшло дуже інтимним, що зблизило пару.

Наступного дня Огнєвіч вирушила на побачення зі стоматологом Романом Васильєвим. Чоловік запросив співачку кататися верхи, незважаючи на те, що Златі було страшно сідати на коня.

На наступне побачення головна героїня шоу запросила одразу двох: Дмитра Шевченка та Олега Плахотнюка.

Повернувшись додому, Огневич запропонувала влаштувати ввечері невелику гавайську вечірку. Чоловіки відразу ж захопилися цією ідеєю. Щоб здобути їжу, Огневич та Андрій Задворний вирушили купувати рибу, де чоловік показав своє вміння торгуватися.

На вечірці герої веселилися, пародіювали один одного та танцювали, де також обговорили претензії один до одного.

На церемонії троянд на сьомому тижні проекту Злата Огнєвіч подарувала бутоньєрки Максиму, Дмитру, двом Андріям та Олегу. На жаль, попрощалася вона із фаворитом шоу Романом Васильєвим. Співачка зазначила, що не зможе стати "ідеальною" для нього.

Нагадаємо, що у другому випуску Злата Огнєвіч попрощалася одразу з двома учасниками — майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком та власником двох IT-компаній Євгеном Селютіним. У третьому випуску шоу знову залишили два учасники — каскадер Павло Богда та власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Ілля Закорецький. Після цього другий сезон шоу залишили Богдан Коломейко та Васко Младенов, а також начальник патрульної поліції Олександр Борзенко. Минулого тижня холостячка відправила додому Влада Ясько, Вінченцо Дулепу та Романа Свечкоренка.