Залишив вагітну дружину: "Холостячка" Огнєвіч розкрила правду одного із учасників шоу

Чоловік має двох дітей та намагається їх забезпечувати

У п’ятницю, 29 жовтня, відбувся сьомий випуск реаліті-шоу "Холостячка" з українською співачкою Златою Огнєвіч у головній ролі. До шостого ефіру дійшли 6 чоловіків, які продовжили боротися за серце української красуні.

В Одесі, куди вирушили всі герої проекту, Злата Огнєвіч влаштувала групове побачення з підприємцями Дмитром Шевченком та Олегом Плахотнюком. Усі троє вирушили кататися на віндсерфінгу та водних мотоциклах. У цьому випуску тісно між собою поспілкувалися співачка та Дмитро, і поцілувалися. А ось із Олегом у Огнєвіч відбулася серйозна розмова. Виявляється, чоловік розійшовся зі своєю екс-коханою кілька років тому і на той час вона була вагітною.

За словами бізнесмена, він підозрював кохану у зраді, і небезпідставно. Злата зрозуміла позицію чоловіка, який також зазначив, що матері своєї дитини вона допомагає і це робитиме надалі. Додамо, що учасник другого сезону "Холостячки" має двох доньок.

Нагадаємо, що раніше головна героїня проекту "Холостячка-2" розповіла, скільки разів, на її думку, має бути секс на тиждень.