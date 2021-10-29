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Залишив вагітну дружину: "Холостячка" Огнєвіч розкрила правду одного із учасників шоу

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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35-річна артистка поговорила з Олегом Плахотнюком із Хмельницького Новина оновлена 29 жовтня 2021, 21:59
35-річна артистка поговорила з Олегом Плахотнюком із Хмельницького

Чоловік має двох дітей та намагається їх забезпечувати

У п’ятницю, 29 жовтня, відбувся сьомий випуск реаліті-шоу "Холостячка" з українською співачкою Златою Огнєвіч у головній ролі. До шостого ефіру дійшли 6 чоловіків, які продовжили боротися за серце української красуні.

В Одесі, куди вирушили всі герої проекту, Злата Огнєвіч влаштувала групове побачення з підприємцями Дмитром Шевченком та Олегом Плахотнюком. Усі троє вирушили кататися на віндсерфінгу та водних мотоциклах. У цьому випуску тісно між собою поспілкувалися співачка та Дмитро, і поцілувалися. А ось із Олегом у Огнєвіч відбулася серйозна розмова. Виявляється, чоловік розійшовся зі своєю екс-коханою кілька років тому і на той час вона була вагітною.

За словами бізнесмена, він підозрював кохану у зраді, і небезпідставно. Злата зрозуміла позицію чоловіка, який також зазначив, що матері своєї дитини вона допомагає і це робитиме надалі. Додамо, що учасник другого сезону "Холостячки" має двох доньок.

Нагадаємо, що раніше головна героїня проекту "Холостячка-2" розповіла, скільки разів, на її думку, має бути секс на тиждень.

Теги:
#Шоу #Злата Огневич #Холостячка
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