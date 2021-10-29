"6-7 разів на тиждень": Злата Огнєвіч порушила інтимне питання на "Холостячці"

35-річна артистка на проекті заговорила про секс

У п’ятницю, 29 жовтня, стартував сьомий випуск популярного шоу "Холостячка". У другому сезоні проекту головною героїнею стала відома українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно представила свій новий кліп на пісню "Клинок".

Співачка та учасники шоу, яких на проекті залишилося лише шість із 25, вирушили до сонячної Одеси. Герої оселилися у розкішному особняку. Огнєвіч зазначила, що хотіла б дізнатися, які із себе чоловіки у побуті.

Ведучий Григорій Решетник вирішив зблизити героїню та учасників, запропонувавши всім пройти тест на сумісність, відповідаючи на запитання про звички. Питання були простими, але каверзними: чи можна їсти в ліжку, яку тварину хотіли б завести герої, а також, скільки разів на тиждень має бути секс.

"6-7 разів на тиждень", — відповіла на листочку Злата. Чоловіки дуже здивувалися такій відповіді, адже артистка, за її словами, дуже зайнята і часто відсутня вдома, і як за такого розпорядку знайти час для інтиму, для них залишилося загадкою.

Нагадаємо, що минулого тижня холостячка Злата Огнєвіч відправила додому Влада Ясько, Вінченцо Дулепу та Романа Свечкоренка.