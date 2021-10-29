"6-7 раз в неделю": Злата Огневич подняла интимный вопрос на "Холостячке"

35-летняя артистка на проекте заговорила о сексе

В пятницу, 29 октября, стартовал седьмой выпуск популярного шоу "Холостячка". Во втором сезоне проекта главной героиней стала известная украинская певица Злата Огневич, которая недавно представила свой новый клип на песню "Клинок".

Певица и участники шоу, которых на проекте осталось всего шесть из 25, отправились в солнечную Одессу. Герои поселились в роскошном особняке. Огневич отметила, что хотела бы узнать, какие из себя мужчины в быту.

Ведущий Григорий Решетник решил сблизить героиню и участников, предложив всем пройти тест на совместимость, отвечая на вопросы о привычках. Вопросы были простыми, но каверзными: можно ли есть в постели, какое животное хотели бы завести герои, а также, сколько раз в неделю должен быть секс.

"6-7 раз в неделю", — ответила на листочке Злата. Мужчины очень удивились такому ответу, ведь артистка, по ее словам, очень занята и часто отсутствует дома, и как при таком распорядке найти время для интима, осталось для них загадкой.

Напомним, что на прошлой неделе холостячка Злата Огневич отправила домой Влада Ясько, Винченцо Дулепу и Романа Свечкоренко.