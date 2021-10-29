Оставил беременную жену: "Холостячка" Огневич раскрыла правду одного из участников шоу

Мужчина имеет двух детей и старается их обеспечивать материально

В пятницу, 29 октября, состоялся седьмой выпуск реалити-шоу "Холостячка" с украинской певицей Златой Огневич в главной роли. До шестого эфира дошли 6 мужчин, которые продолжили бороться за сердце украинской красавицы.

В Одессе, куда отправились все герои проекта, Злата Огневич устроила групповое свидание с предпринимателями Дмитрием Шевченко и Олегом Плахотнюком. Все трое отправились кататься на виндсерфинге и водных мотоциклах. В этом выпуске тесно между собой пообщались певица и Дмитрий, и поцеловались. А вот с Олегом у Огневич состоялся серьезный разговор. Оказывается, мужчина разошелся со своей экс-возлюбленной пару лет назад и в то время она была беременной.

По словам бизнесмена, он подозревал любимую в измене, и небезосновательно. Злата поняла позицию мужчины, который также отметил, что матери своего ребенка он помогает и будет это делать в дальнейшем. Добавим, что участник второго сезона "Холостячки" имеет двух дочек.

Напомним, что ранее главная героиня проекта "Холостячка-2" рассказала, сколько раз, по ее мнению, должен быть секс в неделю.