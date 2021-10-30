"Холостячка" со Златой Огневич: на проекте стало на одного участника меньше

35-летняя украинская артистка попрощалась с фаворитом второго сезона

В пятницу вечером, 29 октября, состоялась премьера выхода седьмого выпуска самого романтического реалити-шоу "Холостячка". В этом году на телеканале СТБ выходит второй сезон популярного проекта, в котором решилась принять участие певица Злата Огневич.

В этом выпуске нам показали, что главная героиня и участники проекта приехали в Одессу, где все заселились в одном доме. Роману Васильеву удалось поселиться в комнате напротив комнаты Златы и ему позавидовали все другие мужчины.

Участники две недели проживут в одном доме со Златой Огневич

Максим Тарапата пригласил девушку встретить закат вместе на берегу моря. Это свидание получилось очень интимным, что сблизило пару.

На следующий день Огневич отправилась на свидание со стоматологом Романом Васильевым. Мужчина пригласил певицу кататься верхом несмотря на то, что Злате было страшно садиться на лошадь.

На следующее свидание главная героиня шоу пригласила сразу двух: Дмитрия Шевченко и Олега Плахотнюка.

Вернувшись домой Огневич предложила устроить вечером небольшую гавайскую вечеринку. Мужчины сразу же пришли в восторг от этой идеи. Чтобы добыть еду, Огневич и Андрей Задворный отправились покупать рыбу, где мужчина показал свое умение торговаться.

На вечеринке герои веселились, пародировали друг друга и танцевали, где также обсудили претензии к друг другу.

На церемонии роз на седьмой неделе проекта Злата Огневич подарила бутоньерки Максиму, Дмитрию, двум Андреям и Олегу. К сожалению, попрощалась она с фаворитом шоу Романом Васильевым. Певица отметила, что не сможет стать "идеальной" для него.

Напомним, что во втором выпуске Злата Огневич попрощалась сразу с двумя участниками — мастером спорта с плаванья, тренером Игорем Присяжнюком, и владельцем двух IT-компаний Евгением Селютиным. В третьем выпуске шоу снова покинуло два участника — каскадер Павел Богда и владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий. После этого второй сезон шоу покинули Богдан Коломейко и Васко Младенов, а также начальник патрульной полиции Александр Борзенко. На прошлой неделе холостячка отправила домой Влада Ясько, Винченцо Дулепу и Романа Свечкоренко.