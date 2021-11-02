У мережі розкрили ім’я можливого героя нового "Холостяка" (фото)

Новим головним героєм шоу "Холостяк" може стати американський актор.

Поки глядачі телеканалу СТБ насолоджуються випусками романтичного реаліті-шоу "Холостячка" із Златою Огневич, у мережі вже обговорюють можливого героя 12 сезону "Холостяка", який вийде на екрани навесні 2022 року.

На фан-акаунті шоу "Холостяк" з’явилася інформація, що новим головним героєм реаліті став американський актор українського походження Олександр Топольський.

"Інформація не офіційна, але час покаже..." — йдеться у повідомленні.

"Телеграф" вирішив дізнатися, хто цей загадковий Олександр, за серце якого, можливо, боротимуться українські красуні.

Що відомо про ймовірного героя "Холостяка"

Олександр Топольський знявся у кліпі Камілі Кабельо

Судячи зі сторінки Топольського в Інстаграм, де за ним стежить майже 14 тис. підписників, Олександр живе у Лос-Анджелесі та займається нерухомістю. А також є засновником магазину, який продає "революційний" пристрій для санітизування.

Крім цього Олександр займається моделінгом і знімається в кіно. У його акторському резюме зазначено, що він знімався у багатьох фільмах, навіть у головних ролях, кліпах та серіалах. Список робіт можна переглянути на сайті-портфоліо Олександра.

Олександр професійно володіє карате та боксом. Вільно розмовляє трьома мовами: англійською, російською та українською. Займається плаванням, любить кататися на лижах, баскетбол та футбол.

Точний вік невідомий, але на сторінці backstage.com зазначено, що Олександру від 24 до 32 років. Зростання Топольського — 187 см.

У мережі шанувальники реаліті-шоу вже висловили свою думку про можливого учасника "Холостяка".

Зазначимо, що зйомки 12-го сезону "Холостяка" вже стартували. Про це розповів незмінний ведучий проєкту Григорій Решетник на своїй сторінці Інстаграм.

Нагадаємо, що у другому випуску Злата Огневич попрощалася одразу з двома учасниками — майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком та власником двох IT-компаній Євгеном Селютіним. У третьому випуску шоу знову залишили два учасники — каскадер Павло Богда та власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Ілля Закорецький. Після цього другий сезон шоу залишили Богдан Коломейко та Васко Младенов, а також начальник патрульної поліції Олександр Борзенко. Минулого тижня холостячка відправила додому Влада Ясько, Вінченцо Дулепу та Романа Свечкоренка.