В сети раскрыли имя предполагаемого героя нового "Холостяка" (фото)

Новым главным героем шоу "Холостяк" может стать американский актер.

Пока зрители телеканала СТБ наслаждаются выпусками романтического реалити-шоу "Холостячка" со Златой Огневич, в сети уже обсуждают возможного героя 12 сезона "Холостяка", который выйдет на экраны весной 2022 года.

На фан-аккаунте шоу "Холостяк" появилась информация, что новым главным героем реалити стал американский актер украинского происхождения — Александр Топольский.

"Информация не официальная, но время покажет…" — говорится в сообщении.

"Телеграф" решил разузнать, кто же этот загадочный Александр, за сердце которого, возможно, будут бороться украинские красавицы.

Что известно о предполагаемом герое "Холостяка"

Александр Топольский снялся в клипе Камилы Кабельо

Судя по странице Топольского в Инстаграм, где за ним следит почти 14 тыс. подписчиков, Александр живет в Лос-Анджелесе и занимается недвижимостью. А также он является основателем магазина, который продает "революционное" устройство для санитизирования.

Помимо этого Александр занимается моделингом и снимается в кино. В его актерском резюме указано, что он снимался во многих фильмах, даже в главных ролях, клипах и сериалах. Список работ можно посмотреть на сайте-портфолио Александра.

Александр профессионально владеет каратэ и боксом. Свободно разговаривает на трех языках: на английском, русском и украинском. Занимается плаваньем, любит кататься на лыжах, баскетбол и футбол.

Точный возраст мужчины неизвестный, но на странице backstage.com указано, что Александру от 24 до 32 лет. Рост Топольского — 187 см.

В сети поклонники реалити-шоу уже высказали свое мнение о возможно участнике "Холостяка".

Отметим, что съемки 12 сезона "Холостяка" уже стартовал. Об этом рассказал несменный ведущий проекта Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что во втором выпуске Злата Огневич попрощалась сразу с двумя участниками — мастером спорта с плаванья, тренером Игорем Присяжнюком, и владельцем двух IT-компаний Евгением Селютиным. В третьем выпуске шоу снова покинуло два участника — каскадер Павел Богда и владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий. После этого второй сезон шоу покинули Богдан Коломейко и Васко Младенов, а также начальник патрульной полиции Александр Борзенко. На прошлой неделе холостячка отправила домой Влада Ясько, Винченцо Дулепу и Романа Свечкоренко.