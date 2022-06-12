"Ви всі збожеволіли?": переможниця "Холостяка 11" шокувала мережу новою заявою

Шанувальники дівчини не хочуть вірити у почуте.

Обранка головного героя романтичного реаліті-шоу "Холостяк 11" Михайла Заливака — колишня дружина екскерівника Офісу президента Андрія Богдана Анна Богдан/Сторожук повідомила, що їхня романтична історія з Михайлом закінчилася.

Про це дівчина написала на своїй сторінці в Інстаграм у відповідь на численні запитання від передплатників "де Мишко?" Анна вирішила більше не приховувати правду, і про все щиро розповіла. Проте все ж таки чіткої причини вона не назвала. Щобільше, з її посту можна зробити висновок, що ініціатором розриву була саме вона.

"На жаль, наші стосунки закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далось мені важко. Наше знайомство було найцікавішим, дуже класна історія яку я завжди пам'ятатиму" — написала Анна і попросила не дошкуляти її розпитуванням.

Сам Михайло цю новину поки що ніяк не прокоментував.

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У коментарях підписники Анни закликають пару помиритися і не робити поспішних рішень. Одними з коментаторів стали і Григорій та Крістіна Решетник. Звичайно ж, не обійшлося і без варіанту про "контракт".

Раніше "Телеграф" писав, що головним героєм 12-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" став американський актор українського походження — Алекс Топольський.Прем’єра шоу була намічена на березень 2022 року, проте російське вторгнення змінило всі плани.