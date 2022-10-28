Укр

"Этот трюк может трагически закончиться": нового "Холостяка" поразило появление на шоу необычной участницы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Главный герой 12 сезона шоу Холостяк Алекс Топольский Новость обновлена 28 октября 2022, 21:42
Главный герой 12 сезона шоу Холостяк Алекс Топольский. Фото instagram.com/alex_topolsky

Алекс Топольский рассказал о впечатлениях от съемок в популярном проекте

В пятницу, 28 октября, стартовал первый выпуск романтического проекта на украинском телевидении — "Холостяк", в 12 сезоне которого главным героем стал американский предприниматель украинского происхождения Алекс Топольский. Новый сезон реалити-шоу был снят еще до полномасштабной войны.

Своими впечатлениями от съемок в новом сезоне Топольский шоу поделился на своей странице в Инстаграме. По словам главного героя нового сезона, таких эмоций от первой встречи с участницами он не испытывал очень давно. "Волнение, ожидание, удивление и даже страх…", — подчеркнул Топольский.

Как признался "Холостяк", он не знал, чего ждать от следующей девушки, но самым непредсказуемым для него стало появление девушки-телохранителя — она буквально спрыгнула с крыши: "Я даже испугался за ее жизнь и что этот трюк может трагически закончиться…".

Как сообщал "Телеграф", известны подробности об участницах "Холостяка" 12 сезона. Среди них много моделей, девушек творческих индустрий, но есть и очень неожиданные профессии. Некоторые из девушек уже не раз "светились" на экране, а одну заподозрили в ведении бизнеса в россии.

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#Шоу #Холостяк