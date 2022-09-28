Оголенные фотосессии и бизнес в рф: что известно об участницах нового сезона "Холостяка" (фото, видео)

В проекте "Холостяк-12" участвуют модели, художницы, предпринимательницы, спортсменки и полицейские

Уже в эту пятницу, 30 сентября, стартует 12 сезон популярного реалити "Холостяк" на канале СТБ с американским актером украинского происхождения Алексом Топольским. Передача была снята еще в прошлом году, но из-за полномасштабного российского вторжения выход шоу решили отложить. Однако в осеннем сезоне программу таки выпустят на экраны.

Первый выпуск еще не вышел, но уже появилась информация об участницах. Среди них модели, предпринимательницы, спортсменки, художницы и не только. Кое-кто из девушек ранее "светился" в других шоу. Подробнее об героинях нового сезона "Холостяка" рассказала блогерка Виктория Сироклин на своем канале в Youtube.

Так, самая медийная участница нового сезона – танцовщица и модель Аделина Дели с эффектной внешностью. Многим может быть известной по шоу "Танцы со звездами" и балету певицы Насти Каменских (NK). Есть и другие героини, которые ранее принимали участия в ТВ-проектах. Например, участница шоу "Кто против блондинок", телеведущая Юлия Кавчук.

Аделина Дели. Фото: Instagram/adelina.deli

Юлия Кавчук. Фото: Instagram/yuliya_kavchuk

Традиционно, на это шоу приходят модели. В этом году данную профессию представляют Екатерина Лозовская, Александра Мудрая, финалистка конкурса "Мисс Украина – 2017" Юлия Карпец, а также актриса, дизайнерка, модель и участница конкурсов красоты Каролина-Александра Гаврилюк.

Екатерина Лозовская. Скриншот видео

Александра Мудрая. Фото: Instagram.com/sasha_wise28

Юлия Карпец. Фото: Instagram /missjulia.07

Также за сердце холостяка поборются девушки, у которых есть собственное дело. Например, предпринимательница Александра Погорелова. Еще в этом сезоне участвует бровист и спортсменка, бронзовая и серебряная чемпионка Украины по волейболу, мастер спорта Людмила Осачук. А вот Амина Джафарова только получает профессию, она студентка медицинского университета.

Александра Погорелова. Фото: Instagram /sashulialfw

Людмила Осачук. Фото: Instagram /ludmilaosachuk_luxury_brow

Амина Джафарова. Фото: Instagram/amina_dzhafa

Индустрию красоты представляют в этом сезоне косметолог Марина Голд, визажистка Роксолана и визажистка Лиза. Последняя, к слову, является собственницей магазина экопродукции. Один из линков на сайте компании предлагает перейти в интернет-магазин в рф, правда, на момент написания материала ссылка не открывалась. Вероятно, после 24 февраля девушка прекратила деятельность в стране-агрессоре.

Марина Голд. Фото: Instagram/__mary.gold__

Участница Лиза. Фото: Instagram/aloe__girl

Участница Роксолана. Скриншот видео

Есть в этот раз и много участниц из сферы искусства. Среди них актриса Виктория Варлей, графический дизайнер и художница Елизавета Савенко, мастерица по художественной вышивке и руководительницы арт-студии Юлия Кучеренко.

Виктория Варлей. Скриншот видео

Елизавета Савенко. Фото: Instagram/elizabeth.savenko

Юлия Кучеренко. Фото: Instagram/yuliya.ku.official

Многие участницы на данный момент находятся в США, судя по их страницам в Инстаграм. В Штатах, напомним, живет и Алекс Топольский. К примеру, фото на фоне американских пейзажей публикует Ольга Присяжнюк.

Ольга Присяжнюк. Фото: Instagram/olia_pry

Отрывки с вечера знакомств холостяка с девушками уже публикует Инстаграм-аккаунт шоу. К примеру, там показаны Елена Сычева – капитан полиции и Елена Тацишина – начальница юридического отдела.

Отметим, что программу решили не переводить на украинский язык (многие участницы русскоговорящие), чтобы сохранить естественность.

Как сообщал "Телеграф", победительница прошлого сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан во время войны рассталась с Михаилом Заливакой. Пока что единственная пара украинского варианта реалити, которая осталась вместе, поженилась и воспитывает ребенка, это Никита Добрынин и Даша Квиткова.