"Какая кругленькая": сильно располневшая Настя Каменских вызвала споры в сети (видео)

Певицу все чаще и чаще подозревают в беременности.

Поклонники популярной украинской певицы Насти Каменских никак не могут дождаться, когда в их с Потапом семье появится пополнение, поэтому в каждом видео и фото, которые артистка публикует в соцсетях, видят возможную беременность. Особенно "ярко" такие признаки появились после того, как Каменских вернулась с Европы.

В сети заметили, что в последнее время, Настя начала чаще прятать свою точеную фигуру за объемными нарядами. Купальники, обтягивающие платья и короткие топы заменились на вещи оверсайз и платья свободных фасонов. Более того, певица часто на фото в Инстаграм прикрывает живот.

На одном из видео, где Каменских играет на фортепиано одну из своих песен, она позирует в одном из таких "свободных" платьев, которое хорошо скрывает животик. Также фаны отметили, что ее лицу видно, что "она на сносях".

В комментариях подписчики отмечают, что по артистке очень заметно, что она беременна, и что ей очень идет такое состояние. Также есть и второй лагерь: фаны, которые просят не доставать певицу лишними предположениями.

Напомним, что Настя Каменских только недавно вернулась в Украину. Незадолго до полномасштабного вторжения она с Потапом полетела отдыхать, за что потом звездыне супруги получили волну критики. Недавно Каменских выпустила песню влюбленным, которых разлучила война.