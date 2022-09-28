"Яка кругленька": Настя Каменських, що сильно розповніла, викликала суперечки в мережі (відео)

Співачку все частіше і частіше підозрюють у вагітності.

Шанувальники популярної української співачки Насті Каменських ніяк не можуть дочекатися, коли у них із Потапом сім’ї з’явиться поповнення, тому в кожному відео та фото, які артистка публікує у соцмережах, бачать можливу вагітність. Особливо яскраво такі ознаки з’явилися після того, як Каменських повернулася з Європи.

У мережі помітили, що останнім часом Настя почала частіше ховати свою точену фігуру за об’ємними вбраннями. Купальники, сукні, що облягають, та короткі топи, замінилися на речі оверсайз та сукні вільніших фасонів. Щобільше, співачка часто на фото в Інстаграм прикриває живіт.

На одному з відео, де Каменських грає на фортепіано одну зі своїх пісень, вона позує в одній з таких "вільних" суконь, що добре приховує животик. Також фани зазначили, що її особі видно, що вона "на сносях".

У коментарях підписники зазначають, що за артисткою дуже помітно, що вона вагітна, і їй дуже йде такий стан. Також є і другий табір: фани, які просять не діставати співачку зайвими припущеннями.

Нагадаємо, що Настя Каменських лише нещодавно повернулася до України. Незадовго до повномасштабного вторгнення вона з Потапом полетіла відпочивати, за що потім зірки подружжя отримало хвилю критики. Нещодавно Каменських випустила пісню закоханим, яких розлучила війна.