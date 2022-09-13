"Як від’їлась в Іспанії": Настя Каменських засвітила обвислий живіт (фото, відео)
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Фігура української артистки викликала питання серед її підписників
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, знову вражає своїми трансформаціями. Лише восени минулого року зірка могла похвалитися струнким животом у відвертому купальнику, а зараз ховає талію під закритими топами.
Артистка, яка разом із чоловіком, українським репером Олексієм Потапенком (Потап), у день вторгнення російських військ в Україну перебувала на відпочинку за кордоном, зустрілася зі своїми фанатками. Каменських весело провела час, поспілкувавшись і пригостившись тістечками.
На відео, яке опублікувала співачка в Інстаграмі, видно її округлі форми.
У коментарях шанувальники розділилися на два табори: одні знову запідозрили Каменських у вагітності, інші ж висловилися, що відома українська співачка просто поправилась.
Нагадаємо, що Настя Каменських лише нещодавно повернулася до України з Іспанії. Незадовго до повномасштабного вторгнення вона з Потапом полетіла відпочивати, за що потім зіркове подружжя отримало хвилю критики. Нещодавно Каменських випустила пісню закоханим, яких розлучила війна.