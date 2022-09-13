"Як від’їлась в Іспанії": Настя Каменських засвітила обвислий живіт (фото, відео)

Фігура української артистки викликала питання серед її підписників

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, знову вражає своїми трансформаціями. Лише восени минулого року зірка могла похвалитися струнким животом у відвертому купальнику, а зараз ховає талію під закритими топами.

Артистка, яка разом із чоловіком, українським репером Олексієм Потапенком (Потап), у день вторгнення російських військ в Україну перебувала на відпочинку за кордоном, зустрілася зі своїми фанатками. Каменських весело провела час, поспілкувавшись і пригостившись тістечками.

На відео, яке опублікувала співачка в Інстаграмі, видно її округлі форми.

У коментарях шанувальники розділилися на два табори: одні знову запідозрили Каменських у вагітності, інші ж висловилися, що відома українська співачка просто поправилась.

Нагадаємо, що Настя Каменських лише нещодавно повернулася до України з Іспанії. Незадовго до повномасштабного вторгнення вона з Потапом полетіла відпочивати, за що потім зіркове подружжя отримало хвилю критики. Нещодавно Каменських випустила пісню закоханим, яких розлучила війна.