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У червоному купальнику: Настя Каменських похвалилася пишними стегнами під водою (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Струнка NK загоряє цієї осені в Дубаї Новина оновлена 21 жовтня 2021, 11:11
Струнка NK загоряє цієї осені в Дубаї

Співачка зараз насолоджується відпочинком в ОАЕ

Українська поп-діва Настя Каменських, яка раніше поділилася оголеними фото у ванній, опублікувала нове фото зі свого спільного відпочинку з чоловіком Олексієм Потапенко (Потапом) в Дубаї.

Свіжий знімок в червоному роздільному купальнику співачка розмістила в Інстаграмі. У кадрі Каменських позує на пляжі під прозорою водою.

"Прийми самого себе, своє тіло і думки... адже знайти внутрішню свободу, ось де справжня незалежність", — написала до фото артистка.

Співачка задоволена своєю фігурою і округлі форми її не лякають
Співачка задоволена своєю фігурою і округлі форми її не лякають

Більшість підписників Каменських відзначили в коментарях до фото, що виглядає вона дуже красивою, а український телеведучий Андрій Бедняков пожартував, написавши: "Вже й пісок в басейн накидали .... Мажори".

Нагадаємо, що за останній рік Настя Каменських і Потап відвідали Мексику, Хорватію, Мальдіви, а також Туреччину. Які ще зірки українського шоу-бізнесу встигли відпочити цього літа — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Настя Каменських
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