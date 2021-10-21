В красном купальнике: Настя Каменских похвасталась пышными бедрами под водой (фото)
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Певица сейчас наслаждается отдыхом в ОАЭ
Украинская поп-дива Настя Каменских, которая ранее поделилась обнаженными фото в ванной, опубликовала новое фото со своего совместного отдыха с мужем Алексеем Потапенко (Потапом) в Дубае.
Свежий снимок в красном раздельном купальнике певица разместила в Инстаграме. В кадре Каменских позирует на пляже под прозрачной водой.
"Прими самого себя, своё тело и мысли…ведь обрести внутреннюю свободу, вот где настоящая независимость", — написала к фото артистка.
Большинство подписчиков Каменских отметили в комментариях к фото, что выглядит она очень красивой, а украинский телеведущий Андрей Бедняков пошутил, написав: "Уже и песок в бассейн накидали …. Мажоры".
Напомним, что за последний год Настя Каменских и Потап посетили Мексику, Хорватию, Мальдивы, а также Турцию. Какие еще звезды украинского шоу-бизнеса успели отдохнуть этим летом — читайте в материале "Телеграфа".
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