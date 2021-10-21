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В красном купальнике: Настя Каменских похвасталась пышными бедрами под водой (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Стройная NK загорает этой осенью в Дубае Новость обновлена 21 октября 2021, 11:11
Стройная NK загорает этой осенью в Дубае

Певица сейчас наслаждается отдыхом в ОАЭ

Украинская поп-дива Настя Каменских, которая ранее поделилась обнаженными фото в ванной, опубликовала новое фото со своего совместного отдыха с мужем Алексеем Потапенко (Потапом) в Дубае.

Свежий снимок в красном раздельном купальнике певица разместила в Инстаграме. В кадре Каменских позирует на пляже под прозрачной водой.

"Прими самого себя, своё тело и мысли…ведь обрести внутреннюю свободу, вот где настоящая независимость", — написала к фото артистка.

Певица довольна своей фигурой и округлые формы ее не пугают
Певица довольна своей фигурой и округлые формы ее не пугают

Большинство подписчиков Каменских отметили в комментариях к фото, что выглядит она очень красивой, а украинский телеведущий Андрей Бедняков пошутил, написав: "Уже и песок в бассейн накидали …. Мажоры".

Напомним, что за последний год Настя Каменских и Потап посетили Мексику, Хорватию, Мальдивы, а также Турцию. Какие еще звезды украинского шоу-бизнеса успели отдохнуть этим летом — читайте в материале "Телеграфа".

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#Настя Каменских
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