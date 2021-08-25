Обнажённая Настя Каменских снялась в ванной (фото)

Артистка сфотографировалась в пышной пене для ванной.

Украинская певица Настя Каменских очень любит публиковать пикантные снимки. На этот раз артистка сфотографировалась в ванной, показав обнаженные части тела.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

Певица обложилась пеной, скрыв интимные места, но все же было видно, что Настя позирует топлес.

"Как приятно в таком насыщенном графике найти минутку, чтобы чуть расслабиться и уделить немного времени себе. Ну а теперь погнали дальше, работа нон-стоп", — подписала кадр певица.

Напомним, ранее в сети Настю Каменских пристыдили за фото в одних трусах. Подписчики звезды отмечают, что она перебарщивает с фотошопом, да и вовсе замужняя женщина не должна позволять себе подобных откровений на всю страну.