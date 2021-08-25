Укр

Обнажённая Настя Каменских снялась в ванной (фото)

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Обнажённая Настя Каменских снялась в ванной (фото) Новость обновлена 25 августа 2021, 18:05
Настя Каменских. Фото: Instagram Насти Каменских

Артистка сфотографировалась в пышной пене для ванной.

Украинская певица Настя Каменских очень любит публиковать пикантные снимки. На этот раз артистка сфотографировалась в ванной, показав обнаженные части тела.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

Певица обложилась пеной, скрыв интимные места, но все же было видно, что Настя позирует топлес.

"Как приятно в таком насыщенном графике найти минутку, чтобы чуть расслабиться и уделить немного времени себе. Ну а теперь погнали дальше, работа нон-стоп", — подписала кадр певица.

Напомним, ранее в сети Настю Каменских пристыдили за фото в одних трусах. Подписчики звезды отмечают, что она перебарщивает с фотошопом, да и вовсе замужняя женщина не должна позволять себе подобных откровений на всю страну. 

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