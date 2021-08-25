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Оголена Настя Каменських знялася у ванній (фото)

Автор
О. Броскова
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Автор
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Оголена Настя Каменських знялася у ванній (фото) Новина оновлена 25 серпня 2021, 18:05
Настя Каменських. Фото: Instagram Насті Каменських

Артистка сфотографувалася в пишній піні для ванни.

Українська співачка Настя Каменських дуже любить публікувати пікантні знімки. На цей раз артистка сфотографувалася у ванній, показавши оголені частини тіла.

Фото вона опублікувала в своєму Instagram.

Співачка обклалася піною, приховавши інтимні місця, але все ж було видно, що Настя позує топлес.

"Як приємно в такому насиченому графіку знайти хвилинку, щоб трохи розслабитися і приділити трохи часу собі. Ну а тепер погнали далі, робота нон-стоп", — підписала кадр співачка.

Нагадаємо, раніше в мережі Настю Каменських присоромили за фото в одних трусах. Дописувачі зірки відзначають, що вона перебільшує з фотошопом, та й зовсім заміжня жінка не повинна дозволяти собі подібних одкровень на всю країну.

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