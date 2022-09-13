"Как отъелась в Испании": Настя Каменских засветила обвисший живот (фото, видео)

Фигура украинской артистки вызвала вопросы среди ее подписчиков

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, снова удивляет своими трансформациями. Только осенью прошлого года звезда могла похвастаться стройным животиком в откровенном купальнике, а сейчас прячет талию под закрытыми топами.

Артистка, которая вместе с мужем, украинский репером Алексеем Потапенко (Потап), в день вторжения российских войск в Украину находилась на отдыхе за границей, встретилась со своими фанатками. Каменских весело провела время, пообщавшись и угостившись пирожными.

На видео, которое опубликовала певица в Инстаграме, видно ее округлившиеся формы.

В комментариях поклонники разделились на два лагеря: одни снова заподозрили Каменских в беременности, другие же высказались, что известная украинская певица просто поправилась.

Напомним, что Настя Каменских только недавно вернулась в Украину. Незадолго до полномасштабного вторжения она с Потапом полетела отдыхать, за что потом звездыне супруги получили волну критики. Недавно Каменских выпустила песню влюбленным, которых разлучила война.