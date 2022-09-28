Оголені фотосесії та бізнес у рф: що відомо про учасниць нового сезону "Холостяка" (фото, відео)

У проєкті "Холостяк-12" беруть участь моделі, художниці, підприємниці, спортсменки та поліцейські

Вже цієї п’ятниці, 30 вересня, стартує 12 сезон популярного реаліті "Холостяк" на каналі СТБ з американським актором українського походження Алексом Топольським. Передача була знята ще минулого року, але через повномасштабне російське вторгнення вихід шоу вирішили відкласти. Однак в осінньому сезоні програму таки випустять на екрани.

Перший випуск ще не вийшов, але вже з’явилася інформація про учасниць. Серед них моделі, підприємниці, спортсменки, художниці й не тільки. Дехто з дівчат раніше "світився" в інших шоу. Детальніше про героїнь нового сезону "Холостяка" розповіла блогерка Вікторія Сіроклін на своєму каналі у Youtube.

Так, наймедійніша учасниця нового сезону – танцівниця та модель Аделіна Делі з ефектною зовнішністю. Багатьом може бути відомою за шоу "Танці із зірками" й балетом співачки Насті Каменських (NK). Є й інші героїні, які раніше брали участь у ТБ-проєктах. Наприклад, учасниця шоу "Хто проти блондинок", телеведуча Юлія Кавчук.

Аделіна Делі. Фото: Instagram/adelina.deli

Юлія Кавчук. Фото: Instagram/yuliya_kavchuk

Традиційно на це шоу приходять моделі. Цього року цю професію представляють Катерина Лозовська, Олександра Мудра, фіналістка конкурсу "Міс Україна – 2017" Юлія Карпець, а також актриса, дизайнерка, модель та учасниця конкурсів краси Кароліна-Олександра Гаврилюк.

Катерина Лозовська. Скріншот відео

Олександра Мудра. Фото: Instagram.com/sasha_wise28

Юлія Карпець. Фото: Instagram /missjulia.07

Також за серце холостяка змагатимуться дівчата, які мають власну справу. Наприклад, підприємниця Олександра Погорєлова. Ще цього сезону бере участь бровістка і спортсменка, бронзова та срібна чемпіонка України з волейболу, майстерка спорту Людмила Осачук. А ось Аміна Джафарова тільки здобуває професію, вона студентка медичного університету.

Олександра Погорєлова. Фото: Instagram /sashulialfw

Людмила Осачук. Фото: Instagram /ludmilaosachuk_luxury_brow

Аміна Джафарова. Фото: Instagram/amina_dzhafa

Індустрію краси представляють цього сезону косметологиня Марина Голд, візажистка Роксолана й візажистка Ліза. Остання, до речі, є власником магазину екопродукції. Один з лінків на сайті компанії пропонує перейти в інтернет-магазин в росії, правда, на момент написання матеріалу посилання не відкривалося. Ймовірно, після 24 лютого дівчина припинила діяльність у країні-агресорі.

Марина Голд. Фото: Instagram/__mary.gold__

Учасниця Ліза. Фото: Instagram/aloe__girl

Учасниця Роксолана. Скріншот відео

Є на цей раз і багато учасниць зі сфери мистецтва. Серед них актриса Вікторія Варлей, графічна дизайнерка і художниця Єлизавета Савенко, майстриня з художньої вишивки та керівниця арт-студії Юлія Кучеренко.

Вікторія Варлей. Скріншот відео

Єлизавета Савенко. Фото: Instagram/elizabeth.savenko

Юлія Кучеренко. Фото: Instagram/yuliya.ku.official

Багато учасниць зараз перебувають у США, судячи з їхніх сторінок в Інстаграм. У Штатах, нагадаємо, мешкає і Алекс Топольський. Наприклад, фото на тлі американських краєвидів публікує Ольга Присяжнюк.

Ольга Присяжнюк. Фото: Instagram/olia_pry

Уривки з вечора знайомств холостяка з дівчатами вже публікує Інстаграм-акаунт шоу. Наприклад, там показані Олена Сичова – капітан поліції та Олена Тацишина – начальниця юридичного відділу.

Зазначимо, що програму вирішили не перекладати українською мовою (багато учасниць російськомовні), щоб зберегти природність.

Як повідомляв "Телеграф", переможниця минулого сезону шоу "Холостяк" Ганна Богдан під час війни розлучилася із Михайлом Залівакою. Поки що єдина пара українського варіанта реаліті, яка залишилася разом, одружилася та виховує дитину, це Микита Добринін і Даша Квіткова.