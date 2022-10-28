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"Цей трюк може трагічно закінчитися": нового "Холостяка" вразила поява на шоу незвичайної учасниці

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Головний герой 12 сезону шоу Холостяк Алекс Топольський Новина оновлена 28 жовтня 2022, 21:42
Головний герой 12 сезону шоу Холостяк Алекс Топольський. Фото instagram.com/alex_topolsky

Алекс Топольський розповів про враження від зйомок у популярному проєкті

В п'ятницю, 28 жовтня, стартував перший випуск романтичного проєкту на українському телебаченні — "Холостяк", в 12 сезоні якого головним героєм став американський підприємець українського походження Алекс Топольський. Зазначимо, що новий сезон реаліті-шоу було знято ще до повномасштабної війни.

Своїми враженнями від зйомок в новому сезоні шоу Топольський поділився на своїй сторінці в Інстаграмі. За словами головного героя нового сезону, таких емоцій від першої зустрічі з учасницями від не відчував дуже давно. "Хвилювання, очікування, здивування і навіть страх…", — підкреслив Топольський.

Як зізнався "Холостяк", він не знав, чого чекати від наступної дівчини, але найнепередбачуваніша для нього стала поява дівчини-охоронця — вона буквально зістрибнула з даху: "Я навіть злякався за її життя і що цей трюк може трагічно закінчитися…".

Як повідомляв "Телеграф", відомі подробиці про учасниць "Холостяка" 12 сезону. Серед них багато моделей, дівчат творчих індустрій, але є і дуже несподівані професії. Деякі з дівчат вже не раз "світилися" на екрані, а одну запідозрили у веденні бізнесу в росії.

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#Шоу #Холостяк