"Цей трюк може трагічно закінчитися": нового "Холостяка" вразила поява на шоу незвичайної учасниці

Алекс Топольський розповів про враження від зйомок у популярному проєкті

В п'ятницю, 28 жовтня, стартував перший випуск романтичного проєкту на українському телебаченні — "Холостяк", в 12 сезоні якого головним героєм став американський підприємець українського походження Алекс Топольський. Зазначимо, що новий сезон реаліті-шоу було знято ще до повномасштабної війни.

Своїми враженнями від зйомок в новому сезоні шоу Топольський поділився на своїй сторінці в Інстаграмі. За словами головного героя нового сезону, таких емоцій від першої зустрічі з учасницями від не відчував дуже давно. "Хвилювання, очікування, здивування і навіть страх…", — підкреслив Топольський.

Як зізнався "Холостяк", він не знав, чого чекати від наступної дівчини, але найнепередбачуваніша для нього стала поява дівчини-охоронця — вона буквально зістрибнула з даху: "Я навіть злякався за її життя і що цей трюк може трагічно закінчитися…".

Як повідомляв "Телеграф", відомі подробиці про учасниць "Холостяка" 12 сезону. Серед них багато моделей, дівчат творчих індустрій, але є і дуже несподівані професії. Деякі з дівчат вже не раз "світилися" на екрані, а одну запідозрили у веденні бізнесу в росії.