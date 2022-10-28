"Холостяк 12 сезон" із Алексом Топольським: чого чекати від прем’єрного випуску (фото, відео)

Новий сезон реаліті-шоу було знято ще до повномасштабної війни.

Вже сьогодні, 28 жовтня 2022 року, о 19.00 за Києвом на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 12 сезону найромантичнішого реаліті-шоу в Україні — "Холостяк", головним героєм якого став американський актор українського походження Алекс Топольський. Саме за його серце й боротимуться українські красуні.

"Телеграф" зібрав усі подробиці, які вже відомі про довгоочікувану прем’єру, щоб ви були в курсі всього, що відбувається на проєкті. Хто такий Алекс Топольський, як проходитиме перший випуск, і хто прийшов підкорювати нового Холостяка — читайте у матеріалі.

Холостяк 12 сезон: що відомо про 1 випуск

Перший прем’єрний випуск, як і завжди, проходитиме у вигляді вечірки, під час якої головний герой Алекс Топольський і познайомиться з усіма учасницями шоу. Оскільки кожне знайомство проходить хоч і досить швидко, але індивідуально, тому кожна дівчина матиме трохи часу, щоб здивувати і запам’ятатися Холостякові.

Варто зазначити, що, судячи з анонсів, Алекс Топольський вирішив піти стопами попереднього Холостяка — Михайла Заливако, і трохи "реформувати" правила шоу. Нагадаємо, що Заливако вирішив не виганяти нікого з першої вечірки, і розселив дівчат у два різні будинки, а ось Топольський вирішив внести зміни до "системи оцінювання" і крім червоних троянд додав ще три кольори — білі, рожеві та жовті. Також дівчата, які вразять Холостяка, отримають подарунки вже на першій зустрічі.

А ось, що залишається незмінним уже протягом 12 сезонів — це те, що провідним популярного проєкту, який допомагає Холостякам у виборі супутниці життя, знову став український телеведучий Григорій Решетник.

Що відомо про учасниць 12 сезону шоу "Холостяк"

Офіційно "склад" учасниць нового не оголошували, лише розповіли в одному з анонсів, що у проєкті за увагу головного героя позмагаються "матуся, художниця, яка малює світ українського моря, та щира гаряча дівчина з вогником в очах".

Однак у перших тизерах можна було замінити, що серед учасниць є зірка "Танців із зірками", юна танцівниця, яка працює з Настею Каменських, — 20-річна Аделіна Делі, а також Юлія Карпець — фіналістка конкурсу "Міс Україна 2017", та володарка титулу "Міс Західної України". Крім цього, докладніше про героїней нового сезону "Холостяка" ми вже писали раніше, ґрунтуючись на ролику блогерки Вікторії Сіроклін.

Що відомо про новий "Холостяк"

Головним героєм 12-го сезону шоу став американський актор українського походження — Алекс Топольський.Чоловік збудував успішний бізнес в Америці, але народився і виріс у Львові. У Штатах він зумів побудувати успішний бізнес, і в Маямі займається нерухомістю. Також, крім нерухомості, Холостяк займається моделінгом і знімається в кіно.

Нагадаємо, що дата "Холостяка" з Топольським неодноразово переносилася : спочатку з весни на невизначений термін через обставини в країні, а після анонсу про вихід восени творці оголосили про паузу з "технічних причин". Імовірніше, що в цей час відбувався дубляж випусків українською мовою, адже багато учасниць, та й сам головний герой — російськомовні.