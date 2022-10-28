"Це вже не те і дивитись не хочеться": у мережі накинулися на шоу "Холостяк"
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28 жовтня стартував перший випуск популярного романтичного шоу
У п’ятницю, 28 жовтня, на телеканалі СТБ стартувала прем’єра одного з найромантичніших телепроєктів в Україні — "Холостяк". У новому 12-му сезоні головним героєм шоу став американський підприємець українського походження Алекс Топольський. Зазначимо, що новий сезон реаліті-шоу було знято ще до повномасштабної війни.
Не минуло й години ефірного показу, як більшість шанувальників проєкту практично захейтили новий випуск. Річ у тому, що дата "Холостяка" з Топольським неодноразово переносилася: спочатку з весни на невизначений термін через ситуацію в країні, а після анонсу про вихід восени автори оголосили про паузу з "технічних причин". Імовірніше, що в цей час відбувався дубляж випусків українською мовою, адже багато учасниць, та й сам головний герой — російськомовні.
Нова озвучка дуже не сподобалася фанатам шоу. Свої негативні відгуки користувачі Інстаграму відписали на офіційній сторінці шоу "Холостяк" у коментарях.
"Навіщо переозвучка", "мда переклад … до чого він. субтитри б зробили та і все", "озвучка маячня", "озвучка жахлива", "Це вже не те і дивитись не хочеться", — пишуть у мережі.
Нагадаємо, що раніше новина про дубляж шоу українською мовою одразу викликала спекотні суперечки у мережі.