"Це вже не те і дивитись не хочеться": у мережі накинулися на шоу "Холостяк"

28 жовтня стартував перший випуск популярного романтичного шоу

У п’ятницю, 28 жовтня, на телеканалі СТБ стартувала прем’єра одного з найромантичніших телепроєктів в Україні — "Холостяк". У новому 12-му сезоні головним героєм шоу став американський підприємець українського походження Алекс Топольський. Зазначимо, що новий сезон реаліті-шоу було знято ще до повномасштабної війни.

Не минуло й години ефірного показу, як більшість шанувальників проєкту практично захейтили новий випуск. Річ у тому, що дата "Холостяка" з Топольським неодноразово переносилася: спочатку з весни на невизначений термін через ситуацію в країні, а після анонсу про вихід восени автори оголосили про паузу з "технічних причин". Імовірніше, що в цей час відбувався дубляж випусків українською мовою, адже багато учасниць, та й сам головний герой — російськомовні.

Нова озвучка дуже не сподобалася фанатам шоу. Свої негативні відгуки користувачі Інстаграму відписали на офіційній сторінці шоу "Холостяк" у коментарях.

"Навіщо переозвучка", "мда переклад … до чого він. субтитри б зробили та і все", "озвучка маячня", "озвучка жахлива", "Це вже не те і дивитись не хочеться", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, що раніше новина про дубляж шоу українською мовою одразу викликала спекотні суперечки у мережі.