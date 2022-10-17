"Ще не почався, а вже бісить": новий "Холостяк" викликав палкі суперечки в мережі

12 сезон "Холостяка" знову став причиною суперечок серед глядачів у мережі.

Прем’єра нового сезону найромантичнішого реаліті-шоу України — "Холостяк 12", головним героєм якого став львівський бізнесмен Алекс Топольський, ще не вийшла на екрани через постійні перенесення, а вже спричинила безліч суперечок і скандалів серед глядачів. Новим приводом стало рішення організаторів продублювати сезон українською мовою, адже в оригіналі головний герой та деякі учасниці розмовляють російською.

Про таке рішення творці "Холостяка" оголосили на сторінці шоу в Інстаграм, додавши невеликий ролик, у якому показали залаштунки шоу. У коментарях під цією публікацією і "понеслося" бурхливе обговорення шанувальників реаліті про дубляж.

"Сподіваємося, нічого більше не піде "не за сценарієм" і магія відбудеться – вмикайте СТБ 28 жовтня о 19:00 та схрестіть пальці. *Проєкт транслюватиметься українською мовою", — йдеться у підписі.

Варто зазначити, що, як завжди, глядачі розділилися на два табори: одні обурені подібним рішенням, інші ж навпаки. Проте все ж таки сходяться на тому, що проєкт вже давно потрібно було повністю перекласти українською мовою, щоб потім не дублювати учасників.

Також деякі користувачі зазначили, що через дубляж не можна буде побачити і відчути справжні емоції та почуття героїв, тому вважають, що потрібно було запускати проєкт так, як його було знято спочатку.

Як повідомляв "Телеграф", вже відомі подробиці про учасниць "Холостяка" 12 сезону. Серед них багато моделей, дівчат творчих індустрій, але є й несподівані професії. Деякі з дівчат уже не раз "світилися" на екрані, а одну запідозрили у веденні бізнесу в рф.