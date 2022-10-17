"Еще не начался, а уже бесит": новый "Холостяк" вызвал жаркие споры в сети

12 сезон "Холостяка" снова стал причиной споров среди зрителей в сети.

Премьера нового сезона самого романтического реалити-шоу Украины — "Холостяк 12", главным героем которого стал львовский бизнесмен Алекс Топольский, еще не вышла на экраны из-за постоянных переносов, а уже стала причиной множества споров и скандалов среди зрителей. Новым поводом стало решение организаторов продублировать сезон на украинский язык, ведь в оригинале главный герой и некоторые участницы разговаривают на русском.

О таком решении создатели "Холостяка" объявили на странице шоу в Инстаграм, добавив небольшой ролик, в котором показали закулисье шоу. В комментариях под этой публикацией и "понеслось" бурное обсуждение поклонников реалити о дубляже.

"Надеемся, ничего больше не пойдет "не по сценарию" и магия произойдет – включайте СТБ 28 октября в 19:00 и скрестите пальцы. *Проект будет транслироваться на украинском языке" — говорится в подписи.

Стоит отметить, что как всегда зрители разделились на два лагеря: одни возмущены подобным решением, другие же наоборот за. Однако все же все сходятся на том, что проект уже давно нужно было полностью перевести на украинский язык, чтобы после не дублировать участников.

Также некоторые пользователи отметили, что из-за дубляжа нельзя будет увидеть и прочувствовать истинные эмоции и чувства героев, поэтому считают, что нужно было запускать проект так, как он был снят первоначально.

Как сообщал "Телеграф", уже известны подробности об участницах "Холостяка" 12 сезона. Среди них много моделей, девушек творческих индустрий, но есть и весьма неожиданные профессии. Некоторые из девушек уже не раз "светились" на экране, а одну заподозрили в ведении бизнеса в рф.