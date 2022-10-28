"Это уже не то и смотреть не хочется": в сети набросились на шоу "Холостяк"

28 октября стартовал первый выпуск популярного романтического шоу

В пятницу, 28 октября, на телеканале СТБ стартовала премьера одного из самых романтичных телепроектов в Украине — "Холостяк". В новом 12 сезоне главным героем шоу стал американский предприниматель украинского происхождения Алекс Топольський. Отметим, что новый сезон реалити-шоу был отснят еще до полномасштабной войны.

Не прошло и часа эфирного показа, как большинство поклонников проекта практически захейтили новый выпуск. Дело в том, что дата "Холостяка" с Топольским неоднократно переносилась: сначала с весны на неопределенный срок из-за обстановки в стране, а после анонса о выходе осенью создатели объявили о паузе по "техническим причинам". Более вероятно, что в это время происходил дубляж выпусков на украинский язык, ведь многие участницы, да и сам главный герой — русскоговорящие.

Новая озвучка очень сильно не понравилась фанатам шоу. Свои негативные отзывы пользователи Инстаграма отписали на официальной странице шоу "Холостяк" в комментариях.

"Зачем переозвучка", "мда перевод… к чему он. субтитры б сделали та и все", "озвучка бред", "озвучка ужасна", "Это уже не то и смотреть не хочется", — пишут в сети.

Напомним, что ранее новость о дубляже шоу на украинский язык сразу вызвала жаркие споры в сети.