"Холостяк 12 сезон" с Алексом Топольским: чего ждать от премьерного выпуска (фото, видео)

Новый сезон реалити-шоу был отснят еще до полномасштабной войны.

Уже сегодня, 28 октября 2022 года, в 19.00 по Киеву на телеканале СТБ(наконец-то) состоится премьера 12 сезона самого романтического реалити-шоу в Украине — "Холостяк", главным героем которого стал американский актер украинского происхождения Алекс Топольский. Именно за его сердце и будут бороться украинские красавицы.

"Телеграф" собрал все подробности, которые уже известны о долгожданной премьере, чтобы вы были в курсе всего, что происходит на проекте. Кто такой Алекс Топольский, как будет проходить первый выпуск, и кто пришел покорять нового Холостяка — читайте в материале.

Холостяк 12 сезон: что известно о 1 выпуске

Первый премьерный выпуск, как и всегда, будет проходить в виде вечеринки, во время которой главный герой Алекс Топольский и познакомится со всеми участницами шоу. Поскольку каждое знакомство проходит хоть и достаточно быстро, но индивидуально, поэтому у каждой девушки будет немного времени, чтобы удивить и запомниться Холостяку.

Стоит отметить, что судя по анонсам, Алекс Топольский решил пойти по стопам предыдущего Холостяка — Михаила Заливако, и немного "реформировать" правила шоу. Напомним, что Заливако решил не выгонять никого с первой вечеринки, и расселил девушек в два разных дома, а вот Топольский решил внести изменения в "систему оценивания" и помимо красных роз добавил еще три цвета — белые, розовые и желтые. Также, девушки, которые впечатлят холостяка, получат подарки уже на первой встрече.

А вот, что остается прежним и несменным уже на протяжении 12 сезонов — это то, что ведущим популярного проекта, который помогает холостякам в выборе спутницы жизни, снова стал украинский телеведущий Григорий Решетник.

Что известно про участниц 12 сезона шоу "Холостяк"

Официально "состав" участниц нового не объявляли, лишь рассказали в оном из анонсов, что в проекте за внимание главного героя посоревнуются "мамочка, художница, рисующая мир украинского моря, и искренняя горячая девушка с огоньком в глазах".

Однако в первых тизерах можно было заменить, что среди участниц есть звезда "Танцев со звездами", юная танцовщица, работающая с Настей Каменских, — 20-летняя Аделина Дели, а также Юлия Карпец — финалистка конкурса "Мисс Украина 2017", и обладательница титула "Мисс Западной Украины". Помимо этого, подробнее об героинях нового сезона "Холостяка" мы уже писали ранее, основываясь на ролике блогерши Виктории Сироклин.

Что известно о новом "Холостяке"

Главным героем 12 сезона шоу стал американский актер украинского происхождения — Алекс Топольський. Мужчина построил успешный бизнес в Америке, но родился и вырос во Львове. В Штатах он сумел он построить успешный бизнес, и в Майами занимается недвижимостью. Также помимо недвижимости, Холостяк занимается моделингом и снимается в кино.

Напомним, что дата "Холостяка" с Топольским неоднократно переносилась: сначала с весны на неопределенный срок из-за обстановки в стране, а после анонса о выходе осенью создатели объявили о паузе по "техническим причинам". Более вероятно, что в это время происходил дубляж выпусков на украинский язык, ведь многие участницы, да и сам главный герой — русскоговорящие.