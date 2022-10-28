У нового "Холостяка" Топольського розкрилася сімейна таємниця: учасниці в шоці

Виявляється, у головного героя 12 сезону є рідний син

У п’ятницю, 28 жовтня, на телеканалі СТБ стартувала прем’єра одного з найромантичніших телепроєктів в Україні — "Холостяк". У новому 12 сезоні головним героєм шоу став американський підприємець українського походження Алекс Топольський.

У першому випуску чоловік знайомиться зі всіма учасницями сезону. Деякі дівчата прийшли на проєкт вже будучи матерями одного та двох дітей. І, як виявилося, сам Алекс Топольський має подібну історію — вперше за всю історію "Холостяка" головний герой виявився батьком.

Це стало відомо, коли одна з дівчат отримала привілей подивитися ролик з одним із близьких людей Топольського. Попри те, що чоловік не був одружений, він мав серйозні стосунки з дівчиною з України. Можливо, саме від цього союзу в Алекса з’явився син. Нині хлопчику 7-8 років.

Після новини про батьківство "холостяка" всі дівчата довго приходили до тями, проте все ж таки змирилися з цією думкою.

Нагадаємо, більшість шанувальників розкритикували перший випуск проєкту "Холостяк". Річ у тім, що дата "Холостяка" з Топольським неодноразово переносилася: спочатку з весни на невизначений термін через ситуацію в країні, а після анонсу про вихід восени автори оголосили про паузу з "технічних причин". Імовірніше, що в цей час відбувався дубляж випусків українською мовою, адже багато учасниць, та й сам головний герой — російськомовні. Саме дубляж українською мовою викликав суперечки у мережі серед глядачів "Холостяка".