Новый "Холостяк" рассказал об оригинальном подарке одной из участниц шоу

Путь к сердцу Алекса Топольского через желудок избрала 27-летняя девушка Юлия

Главный герой нового сезона проекта "Холостяк", 33-летний американский предприниматель, родом со Львова, — Алекс Топольский, рассказал об одной участнице, которая приятно удивила его вкусным подарком в их первую встречу.

Фанаты Топольского спросили его в сторис-Инстаграм, понравилась ли ему девушка Юлия, которая пришла на проект с красной кастрюлей голубцов. Напомним, что девушка является директором банкетной службы.

"Сразу скажу, что очень (вкусные голубцы — ред.). И я как только их попробовал, сразу понял, что она суперклассная хозяйка", — ответил "холостяк".

Также Алекс добавил, что ему очень понравилась беззаботность и кокетство Юлии. Конечно, подчеркнул мужчина, девушка не "самая деликатная личность", но очень милая, открытая. "Я почувствовал комфорт с ней в нашу первую встречу", — написал "холостяк".

Напомним, что дата "Холостяка" с Топольским неоднократно переносилась: сначала с весны на неопределенный срок из-за обстановки в стране, а после анонса о выходе осенью создатели объявили о паузе по "техническим причинам". В это время происходил дубляж выпусков на украинский язык, ведь многие участницы, да и сам главный герой — русскоговорящие. Именно дубляж на украинский язык вызвал споры в сети среди зрителей "Холостяка".