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Новий "Холостяк" розповів про оригінальний подарунок однієї із учасниць шоу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Алекс Топольський розповів про учасницю Юлію Новина оновлена 01 листопада 2022, 10:53
Алекс Топольський розповів про учасницю Юлію

Шлях до серця Алекса Топольського через шлунок обрала 27-річна дівчина Юлія

Головний герой нового сезону проєкту "Холостяк", 33-річний американський підприємець, родом зі Львова, — Алекс Топольський, розповів про одну учасницю, яка приємно здивувала його смачним подарунком у їхню першу зустріч.

Фанати Топольського запитали його у сторіс-Інстаграм, чи сподобалася йому дівчина Юлія, яка прийшла на проєкт із червоною каструлею голубців. Нагадаємо, що дівчина є директором бенкетної служби.

"Одразу скажу, що дуже (смачні голубці — ред.). І я як тільки їх спробував, відразу зрозумів, що вона суперкласна господиня", — відповів "холостяк".

алекс топольський

Також Алекс додав, що йому дуже сподобалася безтурботність та кокетство Юлії. Звичайно, наголосив чоловік, дівчина не "найделікатніша особа", але дуже мила, відкрита. "Я відчув комфорт із нею в нашу першу зустріч", — написав "холостяк".

алекс топольський та Юлія з голубцями холостяк
Юлія з голубцями холостяк

Нагадаємо, що дата "Холостяка" з Топольським неодноразово переносилася: спочатку з весни на невизначений термін через обстановку в країні, а після анонсу про вихід восени творці оголосили про паузу з "технічних причин". У цей час відбувався дубляж випусків українською мовою, адже багато учасниць та й сам головний герой — російськомовні. Саме дубляж українською мовою викликав суперечки у мережі серед глядачів "Холостяка".

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