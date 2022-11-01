Новий "Холостяк" розповів про оригінальний подарунок однієї із учасниць шоу

Шлях до серця Алекса Топольського через шлунок обрала 27-річна дівчина Юлія

Головний герой нового сезону проєкту "Холостяк", 33-річний американський підприємець, родом зі Львова, — Алекс Топольський, розповів про одну учасницю, яка приємно здивувала його смачним подарунком у їхню першу зустріч.

Фанати Топольського запитали його у сторіс-Інстаграм, чи сподобалася йому дівчина Юлія, яка прийшла на проєкт із червоною каструлею голубців. Нагадаємо, що дівчина є директором бенкетної служби.

"Одразу скажу, що дуже (смачні голубці — ред.). І я як тільки їх спробував, відразу зрозумів, що вона суперкласна господиня", — відповів "холостяк".

Також Алекс додав, що йому дуже сподобалася безтурботність та кокетство Юлії. Звичайно, наголосив чоловік, дівчина не "найделікатніша особа", але дуже мила, відкрита. "Я відчув комфорт із нею в нашу першу зустріч", — написав "холостяк".

Нагадаємо, що дата "Холостяка" з Топольським неодноразово переносилася: спочатку з весни на невизначений термін через обстановку в країні, а після анонсу про вихід восени творці оголосили про паузу з "технічних причин". У цей час відбувався дубляж випусків українською мовою, адже багато учасниць та й сам головний герой — російськомовні. Саме дубляж українською мовою викликав суперечки у мережі серед глядачів "Холостяка".