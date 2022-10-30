"Так і має бути у вільній і незалежній": Решетник відповів на хейт "Холостяка" через дубляж українською

Ведучий "Холостяка" вкотре переконався, що проєкт залишається найобговорюванішим в країни

Відомий шоумен Григорій Решетник, який ось вже 12-й рік веде одне з самих популярних телешоу на українському телебаченні — "Холостяк", нарешті відповів на заклики шанувальників проєкту прибрати з випусків дубляж українською мовою.

Свіжий пост з'явився на офіційній сторінці телеведучого в Інстаграмі. За словами Решетника, він щасливий від того, що український проєкт нарешті звучить рідною мовою.

"Ми це зробили! Незважаючи на всі обставини, таки запустили 12-й сезон проекту "Холостяк". І я щасливий, що він звучить УКРАЇНСЬКОЮ — так і має бути у вільній і незалежній Україні", — написав телеведучий.

Крім цього Решетник заявив, що "Холостяк" залишається "поза політикою", адже він тільки про романтику та кохання, а це "основа всіх основ". До того ж шоумен відмітив, що попри негативні відгуки щодо нового 12 сезону реаліті, це шоу залишається найобговорюванішим і найпопулярнішим проєктом країни.

В коментарях деякі підписники Решетника все одно продовжують вимагати повернути справжні голоси головного героя і учасниць проєкту — нібито дубляж не передає справжніх емоцій людей. Але є й ті українці, які виступили тільки "за" озвучку українською.

Що відомо про нового "Холостяка"

Головним героєм 12-го сезону шоу став американський підприємець українського походження Алекс Топольський. Чоловік збудував успішний бізнес з нерухомості в Америці, але народився і виріс у Львові. Також Алекс займається моделінгом і знімається в кіно.

Нагадаємо, що дата "Холостяка" з Топольським неодноразово переносилася: спочатку з весни на невизначений термін через обставини в країні, а після анонсу про вихід восени творці оголосили про паузу з "технічних причин". У цей час відбувався дубляж випусків українською мовою, адже багато учасниць та й сам головний герой — російськомовні. Саме дубляж українською мовою викликав суперечки у мережі серед глядачів "Холостяка".