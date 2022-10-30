"Так и должно быть в свободной и независимой": Решетник ответил на хейт "Холостяка" из-за дубляжа на украинском

Ведущий "Холостяка" убедился, что проект остается самым обсуждаемым в стране

Известный шоумен Григорий Решетник, который вот уже 12-й год ведет одно из самых популярных телешоу на украинском телевидении — "Холостяк", наконец-то ответил на призывы поклонников проекта убрать из выпусков дубляж на украинском языке.

Свежий пост появился на официальной странице телеведущего в Инстаграме. По словам Решетника, он счастлив оттого, что украинский проект наконец-то звучит на родном языке.

"Мы это сделали! Несмотря на все обстоятельства, таки запустили 12-й сезон проекта "Холостяк". И я счастлив, что он звучит на УКРАИНСКОМ — так и должно быть в свободной и независимой Украине", — написал телеведущий.

Кроме этого Решетник заявил, что "Холостяк" остается "вне политики", ведь он только о романтике и любви, а это "основа всех основ". К тому же шоумен отметил, что несмотря на негативные отзывы относительно нового 12 сезона реалити, это шоу остается самым обсуждаемым и популярным проектом страны.

В комментариях некоторые подписчики Решетника все равно продолжают требовать вернуть настоящие голоса главного героя и участниц проекта – якобы дубляж не передает настоящих эмоций людей. Но есть и те украинцы, которые выступили только "за" озвучку на украинском.

Что известно о новом "Холостяке"

Главным героем 12-го сезона шоу стал американский предприниматель украинского происхождения Алекс Топольский. Мужчина построил успешный бизнес с недвижимости в Америке, но родился и вырос во Львове. Также Алекс занимается моделингом и снимается в кино.

Напомним, что дата "Холостяка" с Топольским неоднократно переносилась: сначала с весны на неопределенный срок из-за обстоятельств в стране, а после анонса о выходе осенью создатели объявили о паузе по "техническим причинам". В это время проходил дубляж выпусков на украинском языке, ведь многие участницы и сам главный герой — русскоязычные. Именно дубляж на украинском языке вызвал споры в сети среди зрителей "Холостяка".