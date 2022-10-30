"Наврала": Тарас Цымбалюк отреагировал на участие своей бывшей девушки в "Холостяке"

Украинский актер подколол участницу нового реалити-шоу "Холостяк"

С первого выпуска популярного в Украине проекта "Холостяк", показанного в эфире канала СТБ 28 октября, зрителям стало известно, что в новом 12 сезоне приняла участие украинская актриса Виктория Варлей, более известная по роли в сериале "Супер-копы". На проекте звезда сообщила, что она — бывшая любимая актера Тараса Цымбалюка.

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" уже отреагировал на участие своей бывшей. Под новым постом Варлей в Инстаграме актер пошутил, что актрису "выгонят в третьем эфире". За это Виктория в шутку назвала его обезьяной.

Кроме этого Цымбалюк написал, что актриса все придумала: "Вика наврала, что мы когда-то встречались". В ответ актриса заверила бывшего, что в проекте она и не такое о нем "наврала".

Напомним, участница "Холостяка-12" Виктория Варлей рассказала главному герою Алексу Топольскому, что с Цымбалюком они много раз расставались и сходились. Пара была вместе около трех лет.

Сам Тарас Цымбалюк в июле шокировал сеть своим разводом с женой Тиной Антоненко через год после свадьбы. После этого актер заинтриговал своих фанаток заявлением, что он и сам не прочь стать новым главным героем шоу "Холостяк", если его туда позовут.