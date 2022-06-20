Актер Тарас Цымбалюк внезапно развёлся с женой: она уже вернула девичью фамилию

Пара была вместе около 4 лет, а в браке пробыла чуть меньше года.

Популярный украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк шокировал своих поклонников неожиданной новостью: артист разводится со своей супругой, стилисткой и визажисткой Тиной Антоненко, с которой они поженились в июле 2021-го года.

Об этом Цымбалюк сообщил на своей странице в Инстаграм, опубликовав в сторис их совместный снимок, сопроводив его достаточно коротким объяснением. Отметим, что Тарас конкретной причины расставания не уточнил.

"Мы с Тиночкой больше не пара. Даже после прекрасных четырех лет вместе так бывает: чтобы оставаться счастливыми, должны выбирать отдельные дороги. Безгранично благодарен за это время. Жизнь продолжается", — написал актер.

Немного больше конкретики в развод внесла сама Тина. На своей странице в соцсети девушка также опубликовала пост с их совместной фотографией, отметив, что причиной стала война. Вполне возможно пара не пережила длительного расставания.

"Друзья, мы с Тарасом больше не пара. Война – большое испытание абсолютно для всех пар, и некоторые из них это испытания не проходят. Наша не стала исключением. Из уважения к Тарасу и к себе я не стану давать никаких комментариев" — написала Тина, поблагодарив своего бывшего возлюбленного за 4 года отношений.

Стоит отметить, что комментарии к своему посту Тина закрыла, чтобы избежать лишних вопросов. Также девушка уже успела сменить свой ник в Инстаграм: после свадьбы она была tina_tsymbaliuk, а теперь снова tina_antonenko.

Напомним, что обручились Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко еще в 2020 году. Актер сделал своей возлюбленной романтическое предложение в одном из прямых эфиров шоу "Танцы со звездами", в котором он тогда участвовал.

Отметим, что ранее о своем разводе объявили Дантес и Дорофеева. Вместе пара была около 11 лет. Позже в сети появилась информация, что Дорофеева встречается с новым избранником — украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. Поклонники Дорофеевой позже заметили, что певица "намекала" о своих новых чувствах и новом возлюбленном в своих песнях еще за месяц до объявления развода.