Актор Тарас Цимбалюк раптово розлучився з дружиною: вона вже повернула дівоче прізвище

Пара була разом близько 4 років, а у шлюбі пробула трохи менше року.

Популярний український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк шокував своїх шанувальників несподіваною новиною: артист розлучається зі своєю дружиною, стилісткою та візажисткою Тіною Антоненко, з якою вони одружилися у липні 2021-го року.

Про це Цимбалюк повідомив на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши у сторіс їхній спільний знімок, супроводивши його досить коротким поясненням. Зазначимо, що Тараса конкретної причини розставання не уточнив.

"Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після прекрасних чотирьох років разом так буває: щоб залишатися щасливими, мусимо обирати окремі дороги. Безмежно вдячний за цей час. Життя продовжується", — написав актор.

Трохи більше конкретики до розлучення внесла сама Тіна. На своїй сторінці в соцмережі дівчина також опублікувала пост із їхньою спільною фотографією, зазначивши, що причиною стала війна. Можливо пара не пережила тривалого розставання.

"Друзі, ми з Тарасом більше не пара. Війна — велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі з них це випробування не проходять. Наша не стала винятком. З поваги до Тараса і до себе я не даватиму жодних коментарів" — написала Тіна, подякувавши свого колишнього коханого за 4 роки стосунків.

Варто зазначити, що коментарі до своєї посади Тіна закрила, щоб уникнути зайвих питань. Також дівчина вже встигла змінити свій нік в Інстаграмі: після весілля вона була tina_tsymbaliuk, а тепер знову tina_antonenko.

Нагадаємо, що побралися Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко ще у 2020 році. Актор зробив своєю коханою романтичну пропозицію в одному з прямих ефірів шоу "Танці із зірками", в якому він тоді брав участь.

Зазначимо, що раніше про своє розлучення оголосили Дантес та Дорофєєва. Разом пара була близько 11 років. Пізніше у мережі з’явилася інформація, що Дорофєєва зустрічається з новим обранцем – українським ресторатором Михайлом Кацуріним. Шанувальники Дорофєєвої пізніше помітили, що співачка "натякала" про свої нові почуття та нового коханого у своїх піснях ще за місяць до оголошення розлучення.