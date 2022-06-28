Новый "Холостяк"? Актер Тарас Цымбалюк заинтриговал фанаток новым заявлением

Тысячи фанаток уже готовы подавать анкеты на участие в шоу с актером.

Популярный украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который ранее шокировал сеть своим разводом с супругой спустя год после свадьбы, теперь завидный холостяк, поэтому неудивительно, что в сети уже появилось предположение, что именно он может стать новым героем романтического реалити "Холостяк".

О том, что Тарас думает об участии в подобных шоу, он рассказал в интервью Алине Доротюк. 32-летний красавчик-актер не отрицает возможности стать главным героем в подобном шоу. Главное, чтобы на момент подобного предложения его сердце все еще было свободным.

"Я не планирую никаких отношений сейчас и хочу прежде всего свой какой-то мужской стержень разобрать, все проанализировать. Я сейчас не хочу никого обманывать, но я вполне могу согласиться на такое предложение. Вполне возможно, что на этапе, когда мне предложат участие в этом проекте, я буду один и я могу согласиться" — сказал Цымбалюк.

Отметим, что ранее о своем разводе объявили Дантес и Дорофеева. Вместе пара была около 11 лет. Позже в сети появилась информация, что Дорофеева встречается с новым избранником — украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. Поклонники Дорофеевой позже заметили, что певица "намекала" о своих новых чувствах и новом возлюбленном в своих песнях еще за месяц до объявления развода.