Новий "Холостяк"? Актор Тарас Цимбалюк заінтригував фанаток новою заявою

Тисячі фанаток вже готові подавати анкети на участь у шоу із актором.

Популярний український актор, зірка серіалу "Впіймати Кайдаша" та "Фортечна" Тарас Цимбалюк, який раніше шокував мережу своїм розлученням із дружиною через рік після весілля, тепер завидний холостяк, тому не дивно, що в мережі вже з’явилося припущення, що саме він може стати новим героєм романтичного реаліті "Холостяк".

Про те, що Тарас думає про участь у подібних шоу, він розповів в інтерв’ю Аліні Доротюк. 32-річний красень-актор не заперечує можливості стати головним героєм у подібному шоу. Головне, щоб на момент подібної пропозиції його серце все ще було вільним.

"Я не планую жодних стосунків зараз і хочу насамперед свій якийсь чоловічий стрижень розібрати, все проаналізувати. Я зараз не хочу нікого обманювати, але я цілком можу погодитися на таку пропозицію. Цілком можливо, що на етапі, коли мені запропонують участь у цьому проєкті, я буду один і я можу погодитися", — сказав Цимбалюк.

Зазначимо, що раніше про своє розлучення оголосили Дантес та Дорофєєва. Разом пара була близько 11 років. Згодом у мережі з’явилася інформація, що Дорофєєва зустрічається з новим обранцем — українським ресторатором Михайлом Кацуріним. Шанувальники Дорофєєвої пізніше помітили, що співачка "натякала" про свої нові почуття і нового коханого у своїх піснях ще за місяць до оголошення розлучення.