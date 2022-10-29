На шоу "Холостяк" пришла экс-девушка Тараса Цымбалюка: как она выглядит (фото)

Актриса Виктория Варлей познакомилась со звездой сериала "Поймать Кайдаша" на сьемках

В эту пятницу, 28 октября, стартовал первый выпуск романтического проекта на украинском телевидении — "Холостяк", в 12 сезоне которого главным героем стал американский предприниматель украинского происхождения Алекс Топольский. Новый сезон реалити-шоу был снят еще до полномасштабной войны.

На проект пришла украинская актриса Виктория Варлей, более известна по роли в сериале "Супер-копы". В разговоре с "холостяком" актриса рассказала, что была в отношениях около трех лет со звездой сериала "Поймать Кайдаша", украинским актером Тарасом Цымбалюком.

По словам Варлей, они много раз то расставались, то сходились. А однажды Цымбалюк напугал ее, когда забирался к ней на балкон посреди ночи. Окончательно рассталась актриса с возлюбленным по причине того, что Цымбалюк был младше ее на 6-7 лет.

Украинская актриса Виктория Варлей

Напомним, что большинство поклонников раскритиковали первый выпуск проекта "Холостяк". Дело в том, что дата "Холостяка" с Топольским неоднократно переносилась: сначала с весны на неопределенный срок из-за обстановки в стране, а после анонса о выходе осенью создатели объявили о паузе по "техническим причинам". Более вероятно, что в это время происходил дубляж выпусков на украинский язык, ведь многие участницы, да и сам главный герой — русскоговорящие. Именно дубляж на украинский язык вызвал споры в сети среди зрителей "Холостяка".