Кто получил заветную розу от "Холостяка" Алекса Топольского: все участницы 12 сезона шоу (фото)

Во время первой встречи Холостяк дарил всем девушкам браслеты.

В пятницу, 28 октября, на телеканале СТБ стартовала премьера 12 сезона самого романтического реалити-шоу в Украине — "Холостяк", главным героем которого стал американский актер украинского происхождения Алекс Топольский. Всего побороться за сердце главного героя пришло "бороться" 26 девушек. Однако в проекте осталось всего 19 участниц.

"Телеграф" рассказывает, кому из красавиц удалось привлечь внимание главного героя Алекса Топольского.

Холостяк 12 сезон: все участницы

Алина — финансовый аналитик (23 года).

Александра — директор ИТ-компании (29 лет).

Марина — косметолог (25 лет).

Юлия (Кучеренко) — вышивальщица (22 года).

Виктория Варлей — актриса (37 лет) и бывшая девушка Тараса Цымбалюка.

Юля — директор банкетной службы (27 лет).

Настя — предпринимательница (24 года).

Ольга — личный телохранитель (32 года).

Анастасия — нутрициолог (28 лет).

Оля — организатор детских праздников (24 года).

Елена — руководитель юридического отдела (27 лет).

Амина — медсестра (20 лет).

Роксолана — визажист (28 лет).

Александра (25 лет).

Элизабет — студентка (21 год). Учится на философском факультете в Швеции.

Аделина — танцовщица балета Насти Каменских (19 лет).

Людмила — игрок сборной Украины по волейболу (24 года).

Катя — фотомодель (24 года).

Елизавета — крупье (27 лет).

Напомним, что дата "Холостяка" с Топольским неоднократно переносилась: сначала с весны на неопределенный срок из-за обстановки в стране, а после анонса о выходе осенью создатели объявили о паузе по "техническим причинам". В это время происходил дубляж выпусков на украинский язык, ведь многие участницы, да и сам главный герой — русскоговорящие. Именно дубляж на украинский язык вызвал споры в сети среди зрителей "Холостяка".