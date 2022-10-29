Кто получил заветную розу от "Холостяка" Алекса Топольского: все участницы 12 сезона шоу (фото)
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Во время первой встречи Холостяк дарил всем девушкам браслеты.
В пятницу, 28 октября, на телеканале СТБ стартовала премьера 12 сезона самого романтического реалити-шоу в Украине — "Холостяк", главным героем которого стал американский актер украинского происхождения Алекс Топольский. Всего побороться за сердце главного героя пришло "бороться" 26 девушек. Однако в проекте осталось всего 19 участниц.
"Телеграф" рассказывает, кому из красавиц удалось привлечь внимание главного героя Алекса Топольского.
Холостяк 12 сезон: все участницы
- Алина — финансовый аналитик (23 года).
- Александра — директор ИТ-компании (29 лет).
- Марина — косметолог (25 лет).
- Юлия (Кучеренко) — вышивальщица (22 года).
- Виктория Варлей — актриса (37 лет) и бывшая девушка Тараса Цымбалюка.
- Юля — директор банкетной службы (27 лет).
- Настя — предпринимательница (24 года).
- Ольга — личный телохранитель (32 года).
- Анастасия — нутрициолог (28 лет).
- Оля — организатор детских праздников (24 года).
- Елена — руководитель юридического отдела (27 лет).
- Амина — медсестра (20 лет).
- Роксолана — визажист (28 лет).
- Александра (25 лет).
- Элизабет — студентка (21 год). Учится на философском факультете в Швеции.
- Аделина — танцовщица балета Насти Каменских (19 лет).
- Людмила — игрок сборной Украины по волейболу (24 года).
- Катя — фотомодель (24 года).
- Елизавета — крупье (27 лет).
Напомним, что дата "Холостяка" с Топольским неоднократно переносилась: сначала с весны на неопределенный срок из-за обстановки в стране, а после анонса о выходе осенью создатели объявили о паузе по "техническим причинам". В это время происходил дубляж выпусков на украинский язык, ведь многие участницы, да и сам главный герой — русскоговорящие. Именно дубляж на украинский язык вызвал споры в сети среди зрителей "Холостяка".