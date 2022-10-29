Хто отримав заповітну троянду від "Холостяка" Алекса Топольського: усі учасниці 12 сезону шоу (фото)

Під час першої зустрічі Холостяк дарував усім дівчатам браслети.

У п’ятницю, 28 жовтня, на телеканалі СТБ стартувала прем’єра 12 сезону найромантичнішого реаліті-шоу в Україні — "Холостяк", головним героєм якого став американський актор українського походження Алекс Топольський. Усього поборотися за серце головного героя прийшло "боротися" 26 дівчат. Однак у проєкті залишилося лише 19 учасниць.

"Телеграф" розповідає, кому з красунь удалося привернути увагу головного героя Алекса Топольського.

Холостяк 12 сезон: усі учасниці

Аліна – фінансовий аналітик (23 роки).

Олександра – директор ІТ-компанії (29 років).

Марина – косметолог (25 років).

Юлія (Кучеренко) – вишивальниця (22 роки).

Вікторія Варлей – актриса (37 років) та колишня дівчина Тараса Цимбалюка.

Юля – директор банкетної служби (27 років).

Настя — підприємниця (24 роки).

Ольга — особистий охоронець (32 роки).

Анастасія – нутриціолог (28 років).

Оля – організатор дитячих свят (24 роки).

Олена – керівник юридичного відділу (27 років).

Аміна – медсестра (20 років).

Роксолана – візажист (28 років).

Олександра (25 років).

Елізабет – студентка (21 рік). Навчається на філософському факультеті у Швеції.

Аделіна — танцівниця балету Насті Каменських (19 років).

Людмила – гравець збірної України з волейболу (24 роки).

Катя — фотомодель (24 роки).

Єлизавета — круп’є (27 років).

Нагадаємо, що дата "Холостяка" з Топольським неодноразово переносилася : спочатку з весни на невизначений термін через обстановку в країні, а після анонсу про вихід восени творці оголосили про паузу з "технічних причин". У цей час відбувався дубляж випусків українською мовою, адже багато учасниць та й сам головний герой — російськомовні. Саме дубляж українською мовою викликав суперечки у мережі серед глядачів "Холостяка".