Хто отримав заповітну троянду від "Холостяка" Алекса Топольського: усі учасниці 12 сезону шоу (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Під час першої зустрічі Холостяк дарував усім дівчатам браслети.
У п’ятницю, 28 жовтня, на телеканалі СТБ стартувала прем’єра 12 сезону найромантичнішого реаліті-шоу в Україні — "Холостяк", головним героєм якого став американський актор українського походження Алекс Топольський. Усього поборотися за серце головного героя прийшло "боротися" 26 дівчат. Однак у проєкті залишилося лише 19 учасниць.
"Телеграф" розповідає, кому з красунь удалося привернути увагу головного героя Алекса Топольського.
Холостяк 12 сезон: усі учасниці
- Аліна – фінансовий аналітик (23 роки).
- Олександра – директор ІТ-компанії (29 років).
- Марина – косметолог (25 років).
- Юлія (Кучеренко) – вишивальниця (22 роки).
- Вікторія Варлей – актриса (37 років) та колишня дівчина Тараса Цимбалюка.
- Юля – директор банкетної служби (27 років).
- Настя — підприємниця (24 роки).
- Ольга — особистий охоронець (32 роки).
- Анастасія – нутриціолог (28 років).
- Оля – організатор дитячих свят (24 роки).
- Олена – керівник юридичного відділу (27 років).
- Аміна – медсестра (20 років).
- Роксолана – візажист (28 років).
- Олександра (25 років).
- Елізабет – студентка (21 рік). Навчається на філософському факультеті у Швеції.
- Аделіна — танцівниця балету Насті Каменських (19 років).
- Людмила – гравець збірної України з волейболу (24 роки).
- Катя — фотомодель (24 роки).
- Єлизавета — круп’є (27 років).
Нагадаємо, що дата "Холостяка" з Топольським неодноразово переносилася : спочатку з весни на невизначений термін через обстановку в країні, а після анонсу про вихід восени творці оголосили про паузу з "технічних причин". У цей час відбувався дубляж випусків українською мовою, адже багато учасниць та й сам головний герой — російськомовні. Саме дубляж українською мовою викликав суперечки у мережі серед глядачів "Холостяка".