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Хто отримав заповітну троянду від "Холостяка" Алекса Топольського: усі учасниці 12 сезону шоу (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Після першої вечірки на проекті залишилось 19 дівчат Новина оновлена 29 жовтня 2022, 11:54
Після першої вечірки на проекті залишилось 19 дівчат. Фото Колаж "Телеграфа"

Під час першої зустрічі Холостяк дарував усім дівчатам браслети.

У п’ятницю, 28 жовтня, на телеканалі СТБ стартувала прем’єра 12 сезону найромантичнішого реаліті-шоу в Україні — "Холостяк", головним героєм якого став американський актор українського походження Алекс Топольський. Усього поборотися за серце головного героя прийшло "боротися" 26 дівчат. Однак у проєкті залишилося лише 19 учасниць.

"Телеграф" розповідає, кому з красунь удалося привернути увагу головного героя Алекса Топольського.

Холостяк 12 сезон: усі учасниці

  • Аліна – фінансовий аналітик (23 роки).
  • Олександра – директор ІТ-компанії (29 років).
  • Марина – косметолог (25 років).
  • Юлія (Кучеренко) – вишивальниця (22 роки).
  • Вікторія Варлей – актриса (37 років) та колишня дівчина Тараса Цимбалюка.
  • Юля – директор банкетної служби (27 років).
Холостяк 12 сезон — Юля та Алекс Топольський
  • Настя — підприємниця (24 роки).
  • Ольга — особистий охоронець (32 роки).
  • Анастасія – нутриціолог (28 років).
  • Оля – організатор дитячих свят (24 роки).
  • Олена – керівник юридичного відділу (27 років).
  • Аміна – медсестра (20 років).
  • Роксолана – візажист (28 років).
  • Олександра (25 років).
  • Елізабет – студентка (21 рік). Навчається на філософському факультеті у Швеції.
  • Аделіна — танцівниця балету Насті Каменських (19 років).
  • Людмила – гравець збірної України з волейболу (24 роки).
  • Катя — фотомодель (24 роки).
  • Єлизавета — круп’є (27 років).

Нагадаємо, що дата "Холостяка" з Топольським неодноразово переносилася : спочатку з весни на невизначений термін через обстановку в країні, а після анонсу про вихід восени творці оголосили про паузу з "технічних причин". У цей час відбувався дубляж випусків українською мовою, адже багато учасниць та й сам головний герой — російськомовні. Саме дубляж українською мовою викликав суперечки у мережі серед глядачів "Холостяка".

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