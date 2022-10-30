"Набрехала": Тарас Цимбалюк відреагував на участь своєї колишньої дівчини в "Холостяку"

Український актор підколов учасницю нового реаліті-шоу "Холостяк"

З першого випуску популярного в Україні проєкту "Холостяк", який показали в ефірі каналу СТБ 28 жовтня, глядачам стало відомо, що в новому 12 сезоні взяла участь українська актриса Вікторія Варлей, більш відома за роллю у серіалі "Супер-копи". На проєкті зірка повідомила, що вона — колишня кохана актора Тараса Цимбалюка.

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вже відреагував на участь своєї колишньої. Під новим постом Варлей в Інстаграмі актор пожартував, що актрису "виженуть у третьому ефірі". За це Вікторія жартома назвала його мавпою.

Крім цього Цимбалюк написав, що актриса про все вигадала: "Віка набрехала, що ми колись зустрічались". У відповідь актриса запевнила колишнього, що в проєкті вона і не таке про нього "набрехала".

Нагадаємо, учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей розповіла головному герою Алексу Топольському, що з Цимбалюком вони багато разів розставались і сходилися. Пара була разом близько трьох років.

Сам Тарас Цимбалюк у липні шокував мережу своїм розлученням із дружиною Тіною Антоненко через рік після весілля. Після цього актор заінтригував своїх фанаток заявою, що він і сам не проти стати новим головним героєм шоу "Холостяк", якщо його туди покличуть.