"Было на грани какой-то трагедии": новый "Холостяк" рассказал, что чуть не сорвал съемки шоу

Топольский поделился с поклонниками своим признанием

Главный герой нового 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", 33-летний Алекс Топольский рассказал своим фолловерам, что чуть не сорвал съемки второго эпизода, который выйдет уже в эту пятницу на телеканале ТЕТ в 19:00 по Киеву.

Мужчина изложил пост в Инстаграме, в котором написал, что сезон на этом этапе мог закончиться трагедией.

"Для меня это были одни из самых сложных съемок. Одновременно в моей жизни за проектом и на нем происходили достаточно напряженные события. В какой-то момент я даже чуть не сорвал съемки! Это было на грани какой-то трагедии", — признался "холостяк". Что же произошло, Топольский пообещал рассказать позже. Морально сложный для главного героя проекта момент организаторы не будут показывать в эфире.

По словам мужчины, справиться со всем ему помогло общение с участницами шоу. А также Алекс Топольский подогрел зрительский интерес ко второму выпуску, заявив, что в нем он встретится с очень дорогими для него людьми.

Как ранее сообщал "Телеграф", после премьеры 12 сезона реалити в сети начался хейт из-за озвучивания программы. Ведущий проекта Григорий Решетник ответил на критику, почему создатели пошли на украинский дубляж "Холостяка".