"Холостяк-2022": хто продовжує боротися за серце Топольського (фото)

На проєкті залишаються 13 холостячок

У п’ятницю, 4 листопада, відбувся другий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк-2022". У новому 12-му сезоні головним героєм став американський підприємець українського походження (родом зі Львова), 33-річний Алекс Топольський.

За рішенням чоловіка, на проєкті за його серце продовжують боротися тринадцять дівчат, а ось шістьом учасницям довелося залишити сезон. Під час особистих розмов Алекс зрозумів, що між ним та дівчатами немає нічого спільного, що стосується кохання та інших життєвих моментів.

Холостяк-2022: хто залишився на проєкті 12 сезону

Марина (косметолог, 25 років) Юлія (вишивальниця, 22 роки) Катерина (фотомодель, 24 роки) Роксолана (візажист, 28 років) Олександра (безробітна, 25 років) Людмила (гравець збірної України з волейболу, 24 роки) Олександра (директор ІТ-компанії, 29 років) Ольга (організатор дитячих свят, 24 роки) Єлизавета (круп'є, 27 років) Вікторія (акторка, 37 років) Аміна (медсестра, 20 років) Аліна (фінансовий аналітик, 23 роки) Юля (директор бенкетної служби, 27 років)

Як раніше повідомляв "Телеграф", після прем’єри 12 сезону реаліті у мережі почався хейт через озвучення програми. Ведучий проєкту Григорій Решетник відповів на критику, чому творці пішли на український дубляж "Холостяка".