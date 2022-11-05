"Холостяк-2022": хто продовжує боротися за серце Топольського (фото)
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На проєкті залишаються 13 холостячок
У п’ятницю, 4 листопада, відбувся другий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк-2022". У новому 12-му сезоні головним героєм став американський підприємець українського походження (родом зі Львова), 33-річний Алекс Топольський.
За рішенням чоловіка, на проєкті за його серце продовжують боротися тринадцять дівчат, а ось шістьом учасницям довелося залишити сезон. Під час особистих розмов Алекс зрозумів, що між ним та дівчатами немає нічого спільного, що стосується кохання та інших життєвих моментів.
Холостяк-2022: хто залишився на проєкті 12 сезону
- Марина (косметолог, 25 років)
- Юлія (вишивальниця, 22 роки)
- Катерина (фотомодель, 24 роки)
- Роксолана (візажист, 28 років)
- Олександра (безробітна, 25 років)
- Людмила (гравець збірної України з волейболу, 24 роки)
- Олександра (директор ІТ-компанії, 29 років)
- Ольга (організатор дитячих свят, 24 роки)
- Єлизавета (круп'є, 27 років)
- Вікторія (акторка, 37 років)
- Аміна (медсестра, 20 років)
- Аліна (фінансовий аналітик, 23 роки)
- Юля (директор бенкетної служби, 27 років)
Як раніше повідомляв "Телеграф", після прем’єри 12 сезону реаліті у мережі почався хейт через озвучення програми. Ведучий проєкту Григорій Решетник відповів на критику, чому творці пішли на український дубляж "Холостяка".