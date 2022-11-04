"Дискредитація міста": на експорноактрису із "Холостяка" "наїхали" в мережі через Львів (відео)

Дівчина заявила, що львів'янин вдарив її ногою по сідницях

Колишня учасниця популярного на телеканалі "СТБ" реаліті-шоу "Холостяк-11", експорноакторка з міста Дніпро Анастасія Распутіна, більш відома як Адель Асанті, заявила, що в п'ятницю, 4 листопада, в центрі Львова незнайомець вдарив її з усієї сили по сідницях через те, що вона розмовляла російською мовою.

Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Інстаграмі. За словами Анастасії, чоловік спочатку причепився до неї посеред вулиці, обізвавши нецензурним словом, а коли вона відповіла, що викличе поліцію, то ще й "отримала" по сідницях ногою.

В соцмережі Анастасія виклала відео, на якому вона зі сльозами на очах повідомила, що у неї болить "п'ята точка", і вона дуже через це переживає, адже нещодавно дівчина збільшила собі сідниці імплантами.

Деякі підтримали дівчину, але більшості українцям не сподобалось, як Анастасія почала обвинувачувати жителів Львова за нібито нетерпимість до російськомовних. В коментарях користувачі відписали, що в кожному місті є неврівноважені люди, тому звинувачувати львів'ян через якогось неадеквата дуже нерозумно.

"Зараз провокаторів по всій Україні, які видають себе за патріотів…але не завжди це так.. скоріше навпаки! Йому платять ви тут розповідаєте, а потім по всьому інтернету і пішло …так і працює ця мерзота, щоб паплюжити нашу націю", "Гидота…судити всіх по одному хворому… Будеш далі спекулювати цим? Якби думала, то не плела б дурні такої, але що хотіти від силіконової порноакторки", "Не треба брехати. Ніколи так у Львові вчиняти не будуть. Це або видумка, щоб зловити хайп, або не до кінця розказана історія. Попахує бездоказовою російською пропагандою", — пишуть в мережі.

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну українське мовне питання постало ще гостріше, ніж будь-коли. Військовослужбовець Збройних сил України Павло Вишебаба в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів, що він вважає правильним у мовному питанні зараз, під час повномасштабної війни.