"Дискредитация города": на экс-порноактрису из "Холостяка" "наехали" в сети из-за Львова (видео)

Девушка заявила, что львовянин ударил ее ногой по ягодицам

Бывшая участница популярного на телеканале "СТБ" реалити-шоу "Холостяк-11", экс-порноактриса из города Днепр Анастасия Распутина, более известная как Адель Асанти, заявила, что в пятницу, 4 ноября, в центре Львова незнакомец ударил ее изо всей силы по ягодицам из-за того, что она говорила на русском языке.

Об этом девушка рассказала на своей странице в Инстаграме. По словам Анастасии, мужчина сначала привязался к ней посреди улицы, обозвав нецензурным словом, а когда она ответила, что вызовет полицию, то еще и "получила" по ягодицам ногой.

В соцсети Анастасия выложила видео, на котором она со слезами на глазах сообщила, что у нее болит "пятая точка", и она очень из-за этого переживает, ведь недавно девушка увеличила ягодицы имплантами.

Некоторые поддержали девушку, но большинству украинцам не понравилось, как Анастасия начала обвинять жителей Львова за нетерпимость к русскоязычным. В комментариях пользователи отписали, что в каждом городе есть неуравновешенные люди, поэтому винить львовян из-за какого-то неадеквата очень глупо.

"Сейчас провокаторов по всей Украине, которые выдают себя за патриотов…но не всегда это так.. скорее наоборот! Ему платят вы здесь рассказываете, а потом по всему интернету и пошло…так и работает эта мерзость, чтобы поносить нашу нацию", "Мерзость…судить всех по одному больному… Будешь дальше спекулировать этим? Если бы думала, то не плела бы глупости такой, но что хотеть от силиконовой порноактрисы", "Не надо лгать. Никогда так во Львове поступать не будут. Это или вымысел, чтобы поймать хайп, или не до конца рассказанная история. Попахивает бездоказательной российской пропагандой", — пишут в сети.

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину украинский языковой вопрос встал еще острее, чем когда-либо. Военнослужащий Вооруженных сил Украины Павел Вышебаба в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал, что он считает правильным в языковом вопросе сейчас во время полномасштабной войны.